Демобілізація після 36 місяців служби під питанням: юрист вказав на важливий нюанс у новому законопроєкті

Ніхто не може спрогнозувати, наскільки строк для демобілізації реальний

Неоднозначні реакції викликала норма, на яку всі очікували в оновленому законопроєкті по мобілізації — демобілізація військових після 36 місяців служби. Документ справді передбачає право на демобілізацію після цього строку, але в ньому зазначено, що таке звільнення із служби здійснюється у строки, визначені рішенням ставки верховного головнокомандувача.

Про це пише DW. Координатор аналітико-адвокатського спрямування громадської організації "Юридична сотня" Марія Звягінцева пояснює, що таким чином Навіть з урахуванням того, що людину після 36 місяців служби мають звільнити протягом місяця, має бути ще рішення верховного головнокомандувача. Які це будуть строки, як вони визначатимуться — питання.

"Справді 36 місяців згадано, але ніхто не може спрогнозувати, наскільки цей термін для демобілізації реальний, чи не буде цей період розтягнутий", — зазначає вона.

Депутат із партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко взагалі вважає, що уряд "розвів" усіх військовослужбовців, які чекають на демобілізацію.

"Говорили про демобілізацію, а чітких строків служби так і не прописали. Прописали, що це можливо колись, напевно, як буде час... Люди просто розумітимуть, що це не почесна служба, а рабство", — написав Гончаренко у своєму Telegram -каналі і повідомив, що готує альтернативний законопроєкт.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у новому законі про мобілізацію "обмежено придатних" більше не буде.