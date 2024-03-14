Все на ВЛК: у новому законі про мобілізацію "обмежено придатних" більше не буде

Нардепи планують врегулювати норми щодо I, II та III групи осіб з інвалідністю та осыб, що доглядають за ними

У новому законопроекті про мобілізацію, який більше місяця депутати Верховної Ради готують до другого читання, відсутнє таке поняття як "обмежено придатний" до служби. Усі, хто раніше мав такий статус, після ухвалення документа, будуть зобов’язані ще раз пройти військово-лікарську комісію. Там медики винесуть новий вердикт – придатний чи ні.

Нову норму прокоментувала юрист правозахисного центру для військовослужбовців ГО "Принцип" Анастасія Володенкова. Інформація передає DW.

"Ми виступаємо за те, щоб люди, які отримали каліцтва, але все одно хочуть служити — а таких дуже багато в армії — щоб вони мали можливість продовжувати службу, а не просто були визнані непридатними. За законом, непридатність — це обов’язкова умова для звільнення ", — зазначає Володенкова.

Нардепи також планують врегулювати норми щодо I, II та III групи осіб з інвалідністю та осыб, що доглядають за ними.

Крім того, юрист позитивно оцінила те, що військовим, які були звільнені з полону, хочуть надати 90 днів додаткової відпустки із збереженням грошового забезпечення, якщо вони вирішать продовжити службу.

Нагадаємо, що новий законопроект є вже другою спробою Міністерства оборони представити суспільству чіткіші правила мобілізації: хто є ухилистом, які проти них будуть санкції, яким чином відбуватиметься демобілізація для військових, які перебувають на передовій з лютого 2022 року. Хоча друга версія документа була значно доопрацьована, він також розкритикувався в парламенті.

Після ухвалення документа в першому читанні, до законопроекту було внесено понад 4 тисячі правок. Профільний комітет національної безпеки, оборони та розвідки розпочав їх розгляд.

Документ досі перебуває у процесі підготовки. Депутати продовжують шукати баланс, ухвалюючи рішення про ті чи інші норми нового законопроекту про мобілізацію. У парламенті називають різні дати його розгляду.

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами спікера Верховної Ради, терміни прийняття залежатимуть від дати кінцевої редакції законопроекту.