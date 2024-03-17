Имеют право не все: адвокат рассказал, могут ли работники ТЦК проверять документы

Закон четко регламентирует основания

В Украине во время действия военного положения граждане должны носить при себе документы, удостоверяющие личность. Однако не все работники ТЦК и СП имеют право их проверять.

Об этом в Instagram сообщил адвокат Владимир Крекотень. По его словам, даже полицейские не всегда уполномочены на проверку документов.

"Если к вам подходят полицейские или представители ТЦК и просят предъявить документы, то нужно сначала убедиться в том, имеют ли эти лица полномочия и основания для таких действий. Если нет хотя бы одного из этих двух пунктов, требование предъявить документы является незаконным. А выполнять мы обязаны только законные требования", — подчеркнул юрист.

Крекотень отметил, что у полицейского нужно ознакомиться с его служебным удостоверением. А у работников ТЦК, по его словам, должен быть приказ коменданта и документ, подтверждающий личность.

"Закон четко регламентирует основания для проверки документов. И поверьте мне, там нет нормы, которая позволяла бы это делать только на основе того, что уполномоченные лица хотят узнать вашу фамилию и выписать вам повестку", — пояснил адвокат.

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