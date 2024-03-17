Головний "треш" тижня: Бердичів перетворюється на Арракіс, у Дрогобичі покусали поліцейського, у Кропивницькому знайшли квартиру із 72 хом’яками

Дивні новини тижня

Тиждень, що минає, відзначився не тільки "бавовною" в прикордонних областях Росії та войовничими заявами французького президента Еммануеля Макрона, але й багатьма дрібнішими новинами, які цілком могли загубитися в загальному інформаційному шумі. Однак деякі з них досить "пекельні", щоб все ж таки приділити їм трохи уваги.

"Телеграф" зробив підбірку новин, від яких так і хочеться запитати "Що тут відбувається?" і тепер пропонує ознайомитись із ними читачів.

Наприклад, у Ковелі хлопець кидав живим голубом у ширинку другові. Все це вони зняли на відео, чим спричинили хвилю хейту в мережі. Але на цьому дивні новини не закінчуються

Бердичів перетворюється на Арракіс

У місцевому виданні "РІО-Бердичів" вийшла стаття, де автори порівняли своє місто з планетою з фільму "Дюна". Зокрема, вони поскаржилися на роботу місцевих піщаних черв’яків, які з надзвичайною наполегливістю перетворюють ландшафт. Принаймні так вони схарактеризували місцеві "Водоканал", "Теплоенерго" та "Житомиргаз", які накопали траншей на вулицях міста.

"Полуничка" на вулицях Львова

Жителі Львова продовжують потрапляти у скандали через непристойну поведінку у публічних місцях. Цього разу суд оштрафував чоловіка за оральний секс посеред вулиці.

За заняттям парочку застукали поліцейські, які патрулювали вулиці в комендантську годину.

Ностальгія за школою у Луцьку

У Луцьку чоловік проник у будівлю школи, відчинив вікно та впустив туди своїх друзів. Після цього вони бігали її територією, лякали охоронця і кидалися яйцями.

На тому все не закінчилося, оскільки той самий чоловік прийшов до тієї ж школи наступного дня.

У Дрогобичі покусали поліцейського

У закладі місцевого Пенсійного фонду чоловік ще у 2018 році напав на поліцейського.

Спочатку він просто прийшов у будівлю, заблокував приймальню і відмовлявся її залишати, правоохоронці, які прибули на місце, дві години вмовляли його піти, але зрештою вирішили вивести його силою. У цей момент він упав і кілька разів вкусив поліцейського за ногу.

Суд тривав шість років і хоч чоловіка визнали винним, але від покарання його врятувало закінчення термінів давності.

У Кропивницькому жінка збирає хом’яків-переселенців

Жінка дала притулок у своїй квартирі 72 хом’ячків, яких евакуювали з Херсона. Тварин вона поселила прямо у своїй квартирі.

Варто зазначити, що вона все ж таки готова віддати частину з них новим господарям, якщо такі знайдуться.

Також нагадаємо, що на кордоні з Молдовою прикордонники затримали чергового ухиліста, який намагався незаконно залишити Україну. Порушник оригінально замаскувався, одягнувши латексну маску, плащ-мантію та гідрокостюм.