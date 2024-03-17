Три дружини, троє дітей та підроблені документи: прикордонники затримали цікавого персонажа

Чоловіком тепер займається поліція

Українські прикордонники затримали на кордоні зі Словаччиною дуже багатогранного чоловіка, який намагався перетнути кордон, надавши свідоцтва про народження трьох дітей, від трьох своїх дружин. Затримано його за підробку документів.

Як йдеться у повідомленні ДПСУ, чоловік повідомив, що більшу частину свого життя був громадянином Таджикистану, а у 2022 році він переїхав до Києва, де одружився з українкою та отримав українське громадянство.

При цьому він зазначив, що має ще двох дружин, з якими перебуває у цивільному шлюбі та має від них трьох дітей. Усі вони громадяни Таджикистану.

Втім, при детальному розгляді документів прикордонники виявили на всіх трьох свідоцтвах ознаки підробки. Інспектори зауважили, що оригінальні дані були виведені хімічною речовиною, а потім туди були внесені нові дані.

Після цього на місце було викликано співробітників Нацполіції, які порушили кримінальне провадження за статтею 358 (підробка документів).

Раніше "Телеграф" писав, що на Волині мати дев’ятьох дітей вирішила "допомогти" знайомим чоловікам, але заплуталася, хто чия дитина. Жінка заявила, що співмешкала з кожним із них. Суду довелося довго розбиратися з дітьми та їхніми батьками.