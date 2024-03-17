Главный "треш" недели: Бердичев превращается в Арракис, в Дрогобиче покусали полицейского, в Кропивницком нашли квартиру с 72 хомяками

Странные новости недели

Уходящая неделя отличилась не только "бавовной" в пограничных областях России и воинственными заявлениями французского президента Эммануэля Макрона, но и многими новостями помельче, которые вполне могли потеряться в общем информационном шуме. Однако некоторые из них достаточно "адские", чтобы все же уделить им немного внимания.

"Телеграф" сделал подборку новостей, от которых так и хочется спросить "Что тут происходит?" и теперь предлагает ознакомиться с ними читателей.

Например, в Ковеле парень кидал живым голубем в ширинку другу. Все это они засняли на видео, чем вызвали волну хейта в сети. Но на этом странные новости не заканчиваются

Бердичев превращается в Арракис

В местном издании "РИО-Бердичев" вышла статья, в которой авторы сравнили свой город с планетой из фильма "Дюна". В частности они пожаловались на работу местных песчаных червей, которые с необычайной настойчивостью преобразовывают ландшафт. По крайней мере так они охарактеризовали местные "Водоканал", "Теплоэнерго" и "Житомиргаз", которые нарыли траншей на улицах города.

"Клубничка" на улицах Львова

Жители Львова продолжают попадать в скандалы из-за непристойного поведения в публичных местах. На этот раз суд оштрафовал мужчину за оральный секс посреди улицы.

Примечательно, что за занятием парочку застукали полицейские, которые патрулировали улицы в комендантский час.

Ностальгия за школой в Луцке

В Луцке мужчина проник в здание школы, открыл окно и впустил туда своих друзей. После этого они бегали по ее территории, пугали охранника и кидались яйцами.

На том все не закончилось, поскольку тот же мужчина пришел в ту же школу на следующий день.

В Дрогобиче покусали полицейского

В заведении местного Пенсионного фонда мужчина еще в 2018 году напал на полицейского.

Изначально он просто пришел в здание, заблокировал приемную и отказывался ее покидать, прибывшие на место правоохранители два часа уговаривали его уйти, но в конечном итоге решили вывести его силой. В этотм момент он упал и несколько раз укусил полицейского за ногу.

Суд продолжался 6 лет и хоть мужчину признали виновным, но от наказания его спасло истечение сроков давности.

В Кропивницком женщина собирает хомяков-переселенцев

Женщина приютила в своей квартире 72 хомячков, которых эвакуировали из Херсона. Животных она поселила прямо в своей квартире.

Стоит отметить, что она все же готова отдать часть из них новым хозяевам, если таковые найдутся.

Также напомним, что на границе с Молдовой пограничники задержали очередного уклониста, пытавшегося незаконно покинуть Украину. Нарушитель оригинально замаскировался, надев латексную маску, плащ-мантию и гидрокостюм.