Стан "сів і полетів"? У Мережі жартують через продаж гелікоптера

Найбільше людей цікавить, чи на нього можна встановити самонавідні ракети

На українському онлайн авторинку можна побачити багато цікавих транспортних засобів. Це і тюнінговані "горбаті запорожці", і вщент розбиті спорткари, за які власники бажають отримати багато тисяч доларів. А тепер — і гелікоптери.

Зокрема, нещодавно в Києві виставили на продаж гелікоптер Agusta Bell 412 EFR. Його продають за шалені гроші — 1 млн 600 тисяч євро. Відповідне оголошення розміщено на інстаграм-сторінці autobazar_ua1.

"Продам вертоліт АВ412, наліт 6800 годин, вартість 1600000 євро. За потребою можемо встановити додаткове обладнання, авіоніку, переобладнання салону", — йдеться у повідомленні.

Agusta Bell 412: технічні характеристики

Agusta Bell 412 — це двомоторний універсальний гелікоптер середнього розміру, спочатку виготовлений компанією Bell Helicopter Textron, а пізніше компанією Leonardo (раніше Finmeccanica) після придбання AgustaWestland.

Розповідаємо про ключові характеристики Agusta Bell 412. Працює вертоліт від одного турбовального двигуна Pratt & Whitney Canada PT6T-3D і може перевозити до 14 пасажирів або вантаж.

Максимальна швидкість: до 259 км/год. Стеля обслуговування: до 3810 м.

Agusta Bell 412 EFR (Emergency Floatation Retrofit) є модифікацією базового вертольота Bell 412, який виготовляється спільно італійською компанією Leonardo (раніше AgustaWestland) та американською Bell Helicopter. Ця версія була спеціально розроблена з урахуванням потреб для використання в надзвичайних ситуаціях та пошуково-рятувальних операціях.

Agusta Bell 412 EFR відрізняється від базової моделі можливістю екстреного плавання, що забезпечується спеціальними плавучими кульовими поплавками, що прикріплюються до фюзеляжу вертольота. Це дозволяє вертольоту безпечно сідати на воду у випадку аварії або необхідності евакуації на воді.

Крім того, Agusta Bell 412 EFR має покращену систему навігації та комунікації, яка допомагає в проведенні ефективних пошуково-рятувальних операцій. Вертоліт оснащений сучасними радіо та навігаційними системами, що полегшують координацію операцій та спілкування зі зв'язаними сторонами. Він може бути дуже корисним в українських реаліях. Втім, в соцмережах почали жартувати через його продаж.

"Який привід?"- питає користувач соцмереж. "Верхній", — відповідають йому. "Торг біля лопаті присутній" і в тому дусі. Більше — на знімках.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні виявили нову капсулу часу. Це Lexus 2007 року майже без пробігу у перламутровому кольорі.