Сеймас Литви заявив про невизнання російських виборів та закликав РФ негайно повернути українських дітей - віцеспікерка Кондратюк

Сеймас Литви прийняв подану Спікеркою Вікторією Чмілітє-Нільсен резолюцію про повну підтримку України в умовах повномасштабної війни з російських агресором.

"Серед ключових позицій документа: невизнання російських президентських виборів на тимчасово окупованих територіях України та негайне повернення українських дітей, незаконно вивезених з України рф", — повідомила Заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк.

Окрім того, резолюцією Парламенту Литви засвідчується продовження військової допомоги та підтримка членства України в НАТО. Литовські депутати також підтримують використання заморожених активів російської федерації на користь України.

"Про ухвалення такої резолюції ми говорили та домовлялися з пані Спікеркою під час мого офіційного візиту до Литви. Я мала дуже змістовні робочі зустрічі з керівництвом Парламенту, Головою Комітету у закордонних справах Жигімантасом Павільонісом і депутатами Сеймасу. Їх результатом стало це рішення", — підкреслила Віцеспікерка Олена Кондратюк.

Від імені Верховної Ради України вона подякувала всім, хто готував, адвокував і голосував за цю важливу резолюцію.

"Особиста вдячність і повага пані Спікерці Вікторії Чмілітє-Нільсен за політичне та жіноче лідерство, підтримку України й приклад дієвої парламентської дипломатії", — наголосила Заступниця Голови Верховної Ради Олена Кондратюк.