"Що ще зробити?": у Єврокомісії пояснили, чому вимоги польських фермерів нездійсненні

Єврокомісія активно залучена до дискусій як з українською, так і з польською владою

Вимоги польських фермерів, які обіцяють, що їхні протести стануть ще сильнішими, неможливо виконати. Українське зерно вже й так не імпортується до їхньої країни.

Про це пояснив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс в ефірі телемарафону. За його словами, зараз Єврокомісія активно залучена до дискусії як з українською, так і з польською владою, але зазначив таке:

"Якщо поглянути на цю ситуацію, воно викликає купу питань. Адже Польща вже заборонила в односторонньому порядку імпорт українського збіжжя у саму Польщу. Тож виникає питання, а чому вони протестують проти зерна з України, якщо воно й так під забороною? Теоретично, якщо навіть якщо б я збирався погодитися з вимогами протестувальників, то що мені роботи? Забороняти те, що вже й так заборонено? Так, ми можемо дискутувати щодо законності цієї заборони"

Домбровскіс додав, що особисто розмовляв із відповідними польськими міністрами щодо блокування кордону.

"По дорозі з Києва я буду у Варшаві і використаю цю нагоду, аби підняти і вирішити цю тему. Ми вже запропонували подовження угоди щодо лібералізації торгівлі до червня 2025-го року, включили додаткові гарантії щодо таких чутливих сільськогосподарських продуктів як птиця та цукор. Вжили інших заходів — як от можливість реагувати у разі порушень в одній або кількох державах членах єс. Тож у певному сенсі ці речі мають заспокоїти фермерів у Польщі. Але робота щодо вирішення цього питання триває", — наголосив він.

Раніше "Телеграф" писав, що польські фермери влаштували масштабний протест у Варшаві. Була сутичка із поліцією.