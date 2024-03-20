Власти Польши договорились с фермерами, но они ужесточили протесты: теперь не пропускают украинские автобусы

Власти Польши достигли ряда договоренностей с протестующими

Польские фермеры, как они и обещали, расширили свои протестные акции. Они собираются заблокировать движение пассажирских автобусов в пункте пропуска "Медика" — "Шегини".

"По информации, которую украинские пограничники получили от представителей Пограничной стражи Польши, польские фермеры масштабируют свои действия по блокированию движения для транспортных средств в направлении пункта пропуска "Медика", что напротив украинского — "Шегини". Протестующие будут блокировать движение для автобусов как на въезд в Польшу, так и на выезд. Участники блокады границы планируют пропускать по одному автобусу в два часа как на выезд из Польши так и на въезд", — сообщил спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".

Он добавил, что сколько будет длиться такая ситуация, польские пограничники не уведомили. По словам Демченко, польская сторона должна сообщить украинской в случае изменения ситуации, или наличия дополнительной информации.

Тем временем, власти Польши достигли ряда договоренностей с протестующими фермерами. В частности они подписали соглашение о дотациях на тонну зерна и согласовали временное закрытие границы с Украиной для транзита некоторых сельскохозяйственных продуктов. Документ подписали представители фермеров, а также министр сельского хозяйства Чеслав Секерский и государственный секретарь министерства Михал Колодзейчак, сообщает Polskie Radio.

Договоренности предусматривают сохранение нынешнего эмбарго на сельскохозяйственную продукцию из Украины, действующее с середины сентября прошлого года. Оно распространяется на пшеницу, кукурузу, пшеничную муку, рапс и подсолнечник. огласно соглашению, министр сельского хозяйства должен обратиться к Совету министров с просьбой приостановить транзит этих продуктов через польскую территорию с 1 апреля этого года.

В подписанном документе обе стороны признают необходимость разработки детальных правил торговли агропродовольственными товарами между Польшей и Украиной. ПРи этом в нем подчеркивается, что сложная ситуация в сельском хозяйстве является результатом агрессии России против Киева.

Напомним, польские аграрии с конца 2023 года регулярно блокируют польско-украинскую границу, выдвигая ряд требований. Основными являются запрет на импорт зерна и другой агропродукции из Украины и отмена экологических норм Евросоюза.

Ранее "Телеграф" сообщал, что вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что требования польских фермеров невозможно выполнить. Украинское зерно уже и так не импортируется в их страну.