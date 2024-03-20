У Львові затримано відомого бізнесмена, радника міністра - ЗМІ

Віталій Ломакович з 2020 року є радником міністра фінансів України

У середу, 20 березня, затримано львівського бізнесмена, радника міністра фінансів Віталія Ломаковича. Його підозрюють у розкраданні понад 44 млн грн бюджетних коштів під час реконструкції Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного у Червонограді на Львівщині.

Про це повідомляє українське видання ZAXID.NET. За даними журналістів, підозру отримали семеро осіб – радник міністра фінансів, львівський бізнесмен Віталій Ломакович, його партнер по бізнесу Володимир Баб’як, директор дніпровської будівельної фірми "Укрстройкомплект" Єгор Клименко, бухгалтерка Світлана Маліцька та начальник відділу цієї фірми Олег Чубченко, а також полковник академії сухопутних військ Юрій Черевко та начальник військового ліцею в Червонограді Іван Сивоус.

Правоохоронці розслідують кримінальне провадження за фактом заволодіння понад 44 млн грн бюджетних грошей під час будівництва та реконструкції військового ліцею у Червонограді (ч. 3 ст. 28 ч. 4, 5 ст. 191, ч.1 ст.366 ККУ).

За даними YouControl, 53-річний радник міністра фінансів, колишній банкір Віталій Ломакович є співвласником компанії з управління активами "Оптима-Капітал" та низки інших фірм, що займаються операціями з нерухомістю, фінансами та готельним бізнесом. Зокрема, Віталій Ломакович є співвласником компанії "Нормаз Плаза", яка будує готельно-відпочинковий комплекс поблизу Східниці.

Віталію Ломаковичу також належить готель "Панорама" у центрі Львова. Він є керівником всеукраїнського благодійного фонду "Мрії збуваються".

З початку 2000-х Віталій Ломакович працював у різних банках, у 2014-2015 роках був членом ради Національного банку України. Також став власником львівського Науково-дослідного інституту побутової радіоелектронної апаратури.

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