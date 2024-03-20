Во Львове задержан известный бизнесмен, советник министра - СМИ

Виталий Ломакович с 2020 года является советником министра финансов Украины

В среду, 20 марта, задержан львовский бизнесмен, советник министра финансов Виталий Ломакович. Его подозревают в хищении более 44 млн грн бюджетных средств во время реконструкции Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного в Червонограде Львовской области.

Об этом сообщает украинское издание ZAXID.NET. По данным журналистов, подозрение получили семь человек – советник министра финансов, львовский бизнесмен Виталий Ломакович, его партнер по бизнесу Владимир Бабьяк, директор днепровской строительной фирмы "Укрстройкомплект" Егор Клименко, бухгалтер Светлана Малицкая и начальник отдела этой фирмы Олег Чубченко, а также полковник академии сухопутных войск Юрий Черевко и начальник военного лицея в Червонограде Иван Сивоус.

Правоохранители расследуют уголовное производство по факту завладения более 44 млн грн бюджетных денег во время строительства и реконструкции военного лицея в Червонограде (ч. 3 ст. 28 ч. 4, 5 ст. 191, ч.1 ст.366 УК).

По данным YouControl, 53-летний советник министра финансов, бывший банкир Виталий Ломакович является совладельцем компании по управлению активами "Оптима-Капитал" и ряда других фирм, занимающихся операциями с недвижимостью, финансами и гостиничным бизнесом. В частности, Виталий Ломакович является совладельцем компании "Нормаз Плаза", которая строит гостинично-развлекательный комплекс вблизи Сходницы.

Виталию Ломаковичу также принадлежит гостиница "Панорама" в центре Львова. Он является руководителем всеукраинского благотворительного фонда "Мечты сбываются".

С начала 2000-х Виталий Ломакович работал в разных банках, в 2014-2015 годах являлся членом совета Национального банка Украины. Также стал собственником львовского Научно-исследовательского института бытовой радиоэлектронной аппаратуры.

Ранее Телеграф писал, что Виктор Брагинский останется депутатом Киевсовета после расследования Bihus.Info. Известно, что он так и не сдал мандат.