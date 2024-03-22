Зеленский провел Ставку из-за удара РФ по энергетике Украины: есть несколько решений

По-настоящему защитить Украину может только решение наших партнеров предоставить достаточное количество современных систем ПВО

В пятницу, 22 марта, президент Владимир Зеленский провел Ставку. На ней были приняты важные решения.

Об этом глава государства он сообщил на своей странице. Все доклады, по словам Зеленского, посвящены ликвидации последствий российских преступных обстрелов.

"Харьков и область, Запорожье, Днепр, Хмельницкий и область, Кривой Рог, Сумщина, Полтавщина, Одесская область, Винницкая, Ивано-Франковская и все пострадавшие города и общины", — говорится в сообщении.

Он заслушал отчеты о ходе восстановительных работ, подключении домов к свету, воде и теплу, а также обсудили обеспечение людей временным жильем и всей необходимой помощью.

По его словам, главы правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий и "Нафтогаза" Алексей Чернышев доложили о состоянии энергосистемы и первоочередных шагах по ее укреплению и дальнейшей защите. Также докладывали Главком Александр Сырский и командующий Воздушными силами Николай Олещук о работе ПВО в эти два непростых дня.

"Ставка приняла несколько закрытых решений. Но по-настоящему защитить Украину может только решение наших партнеров предоставить достаточное количество современных систем ПВО. Работаем каждый день и по этому направлению", — написал он.

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский рассказал, как защитить Сумщину. В частности, он говорит об усилении ПВО.