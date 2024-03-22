Не раньше суток: в правительстве рассказали о трех этапах возвращения света в украинские дома

Дефицита мощностей нет и пока не прогнозируется

В пятницу, 22 марта, российские войска обстреляли энергетическую инфраструктуру Украины. Поэтому, чтобы заживить всех обесточенных потребителей, понадобятся сутки.

Свет украинцам будут возвращать в три этапа. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина.

Глава правительства отметил, что сегодняшние удары России были направлены, прежде всего, против украинской энергетики. Поражены около 20 подстанций, электростанции, в том числе ДнепроГЭС.

"Ключевое сейчас — энергосистема целая и работает стабильно. Благодаря дополнительной защите наших энергообъектов мы выдержали удар", — сказал он.

По словам Шмыгаля, дефицита мощностей нет и пока не прогнозируется. Ремонтные бригады работают 24/7, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение в украинские дома.

Он анонсировал, что свет будут возвращаться в три этапа:

сначала будут заживлять критическую инфраструктуру (теплоснабжение, водоснабжение, больницы);

на втором этапе будет заживление населения;

на третьем – будут заживлять промышленность.

"Предварительно, нам нужны сутки, чтобы заживить всех бытовых потребителей. Все постепенно восстановим. "Укрэнерго" и Министерство энергетики будут сообщать все дополнительные детали", — резюмировал глава Кабмина.

Напомним, россияне совершили масштабную ракетную атаку на Украину. Одной из ее целей стала Днепровская ГЭС в Запорожье, являющаяся пятой ступенью нижней части каскада гидроэлектростанций на реке Днепр.

Владимир Зеленский провел Ставку из-за удара РФ по энергетике Украины. На нем были приняты важные решения. Глава государства отметил, что все доклады были посвящены ликвидации последствий российских преступных обстрелов.