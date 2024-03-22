Не раньше суток: в правительстве рассказали о трех этапах возвращения света в украинские дома
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Дефицита мощностей нет и пока не прогнозируется
В пятницу, 22 марта, российские войска обстреляли энергетическую инфраструктуру Украины. Поэтому, чтобы заживить всех обесточенных потребителей, понадобятся сутки.
Свет украинцам будут возвращать в три этапа. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина.
Глава правительства отметил, что сегодняшние удары России были направлены, прежде всего, против украинской энергетики. Поражены около 20 подстанций, электростанции, в том числе ДнепроГЭС.
"Ключевое сейчас — энергосистема целая и работает стабильно. Благодаря дополнительной защите наших энергообъектов мы выдержали удар", — сказал он.
По словам Шмыгаля, дефицита мощностей нет и пока не прогнозируется. Ремонтные бригады работают 24/7, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение в украинские дома.
Он анонсировал, что свет будут возвращаться в три этапа:
- сначала будут заживлять критическую инфраструктуру (теплоснабжение, водоснабжение, больницы);
- на втором этапе будет заживление населения;
- на третьем – будут заживлять промышленность.
"Предварительно, нам нужны сутки, чтобы заживить всех бытовых потребителей. Все постепенно восстановим. "Укрэнерго" и Министерство энергетики будут сообщать все дополнительные детали", — резюмировал глава Кабмина.
Напомним, россияне совершили масштабную ракетную атаку на Украину. Одной из ее целей стала Днепровская ГЭС в Запорожье, являющаяся пятой ступенью нижней части каскада гидроэлектростанций на реке Днепр.
Владимир Зеленский провел Ставку из-за удара РФ по энергетике Украины. На нем были приняты важные решения. Глава государства отметил, что все доклады были посвящены ликвидации последствий российских преступных обстрелов.