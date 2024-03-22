Удар по українській енергетиці: у яких областях діють графіки відключення світла

В Україні тривають роботи з відновлення електропостачання

Через масштабну атаку на енергетичну інфраструктуру у чотирьох областях України обмежено споживання електроенергії. Це стосується Харківської, Одеської, Дніпропетровської та Хмельницької областей.

Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго". Там зазначили, що диспетчерський центр регулятора дав команду на підключення побутових споживачів в усіх областях, окрім вищеназваних.

Раніше обмеження діяли також у Сумській, Донецькій, Кіровоградській та Полтавській областях. У компанії додали, що відновлення живлення може зайняти деякий час, ремонтні бригади роблять все, щоб якнайшвидше заживити всіх споживачів.

Одеська область

Так, у компанії ДТЕК Одеські електромережі зазначили, що через атаку росіян в Одесі частково відбуваються стабілізаційні відключення. Компанія також опублікувала графіки відключень.

Своєю чергою голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що в області близько 300 тисяч абонентів будуть підпадати під графіки відключення. Наразі по графіку відключені 260 тисяч абонентів.

Харківська область

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто частково знеструмлене, на критичній інфраструктурі задіяли альтернативні джерела живлення. За його словами електротранспорт у місті не працює, його замінили автобуси.

Крім того, заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба повідомив, що в Харківській області було введено графіки відключень світла, аби зберегти енергосистему. За його словами, тимчасово знеструмлено населені пункти Харківського району, Первомайська громада Лозівського району. Частково без світла залишилися інші міста регіону — Красноград, Олексіївка громада, Куп'янський район.

Дніпропетровська область

У пресслужбі компанії ДТЕК Дніпровські електромережі зазначили, що за розпорядженням НЕК "Укренерго" в Дніпропетровській області введені екстрені відключення світла. Там підкреслили, що ситуація в енергосистемі після чергової терористичної атаки Росії є вкрай складною. Заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба зазначив, що станом на ранок без світла були мешканці міст Кам'янське, Кривий Ріг, Павлоград. Загалом це понад 250 тисяч абонентів.

Хмельницька область

У пресслужбі Хмельницькобленерго повідомили, що в області внаслідок ворожої атаки є пошкодження електромереж. Через це було введено аварійні відключення електричної енергії.

Там також підкреслили, що частину споживачів було перезаживлено. Станом на 12:00 залишались частково знеструмленими 13 населених пунктів, 2 – знеструмлено повністю.

Варто зазначити, заступник мера Києва Микола Поворозник заявив, що наразі столиці не загрожують відключення електроенергії. За його словами, станом на ранок місто навпаки віддавало електроенергію.

Нагадаємо, "Телеграф" зʼясував у директора енергетичних програм Центру Разумкова, експерта з енергетики Володимира Омельченка, чому РФ вдарила саме по Запоріжжю та чи можливий тотальний блекаут в Україні через потенційні повторні масовані обстріли.