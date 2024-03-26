"Кожен удар впливає": у Міненерго відповіли, чи буде подорожчання світла через російські атаки

Торішнє підвищення допомогло енергетиці відновитися

Питання підвищення тарифів на електроенергію в Україні через останню російську атаку на енергетичні об’єкти хвилює багатьох українців. Проте наразі не розглядають рішення про їх перегляд.

Про це йдеться на порталі "Енергореформа". Міністр енергетики України Герман Галущенко під час брифінгу після зустрічі з віцепрем'єром, міністром енергетики Швеції Еббою Буш сказав, що остаточного рішення ще не має.

"Ми не розглядаємо питання заборони експорту електроенергії. Я не бачу сьогодні, що заборона якось драматично вирішить нашу ситуацію. Далі — подивимося", — сказав міністр.

Він наголосив, що наразі немає рішень про зміну умов покладення спецзобов'язань із компенсації тарифів (ПСО), а також тарифів на електроенергію для населення.

"Кожен удар впливає і на комерційну частину функціонування ринку. Це абсолютно логічно. Але зараз немає рішень, якщо ми говоримо про тарифи для населення, про ПСО або експорт електроенергії", — каже Галущенко.

За його словами, наразі йде моніторинг та аналіз отриманих збитків від російських атак на енергосистему, після чого вже можна буде вийти на якісь цифри та терміни. І тільки тоді буде зрозуміло питання підвищення тарифів на світло.

За словами Галущенка, торішнє підвищення тарифів для населення (з 1 червня — до 2,64 грн/кВт-год) допомогло енергетиці відновитися.

"Це комерційна частина, вона важлива. Я говорив: якби ми не підняли тарифи торік, ми б не відновилися в такому обсязі, в якому це зробили", — сказав міністр.

Раніше "Телеграф" писав, що потрібно зробити, аби платити менше за новими тарифами на світло.