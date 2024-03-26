В Украине может возникнуть дефицит электроэнергии: когда это случится

Это последствия атаки 22 марта

Этим летом в Украине может возникнуть дефицит электроэнергии. Причина в потере мощностей.

Об этом заявил гендиректор Yasno Сергей Коваленко в эфире телемарафона "Єдині новини". По его словам, ДТЭК потеряла половину своих генерирующих мощностей в результате ракетной атаки в 22 марта.

"Поразили несколько типов генерирующих мощностей, большое количество ТЭЦ было поражено, и был поражен гидрогенерирующий объект. Вторая часть — враг очень много раз попал в сетевые узлы "Укрэнерго", трансформаторы и т.д… Эта атака одновременно разрушает возможность системы передавать электроэнергию и занижает наши возможности генерации", — сказал Коваленко.

Он не скрывает, что восстановление мощностей займет месяцы.

Как известно, ДнепроГЭС в Запорожье, по которой ударили россияне, быстро восстановить не удастся. Для восстановления некоторых агрегатов потребуется от 18 до 24 месяцев.

Отметим, массированная ракетная атака российских оккупантов на объекты украинской энергетики утром 22 марта стала самой масштабной за весь отопительный сезон 2023/24.

Ранее "Телеграф" писал, где находится ДнепроГЭС, а также о том, когда ликвидируют последствия обстрела.