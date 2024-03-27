Місяць добігає кінця: до якого числа потрібно встигнути передати показання за світло, щоб не переплатити

Сьогодні передати показання за спожите світло можна різними способами

Українці зобов’язані щомісяця передавати показання лічильника електроенергії, щоб не переплачувати за комуналку. Зважаючи на наближення кінця березня "Телеграф" нагадує про те, до якого числа потрібно передати показання за світло.

Споживачі електроенергії мають раз на місяць самостійно знімати показання лічильника електроенергії та подавати дані до ОСР. Обсяги спожитої електроенергії визначаються за розрахунковий період – це один календарний місяць. Споживачі повинні подати дані за два дні до закінчення поточного календарного місяця та протягом 1-3 числа наступного місяця (у цьому випадку дані будуть зараховані за 1 число)

Якщо показання лічильника світла передати пізніше, дані на 1 число розраховуються за середньодобовим обсягом споживача. Тобто ви можете переплатити.

Зазначимо, що сьогодні передати показання за спожите світло можна різними способами: за допомогою СМС, дзвінка до постачальників, через популярний банківський додаток Приват24 або різноманітні сервіси.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що лічильник на світ може самостійно передавати показники світла. Українцям розповіли, що для цього треба зробити.