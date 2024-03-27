Месяц подходит к концу: до какого числа нужно успеть передать показания за свет, чтобы не переплатить

Сегодня передать показания за потребленный свет можно разными способами

Украинцы обязаны ежемесячно передавать показатели счетчика электроэнергии, чтобы не переплачивать за коммуналку. Ввиду приближения конца марта "Телеграф" напоминает о том, до какого числа нужно передать показания за свет.

Потребители электроэнергии должны раз в месяц самостоятельно снимать показатели счетчика электроэнергии и подавать данные в ОСР. Объемы потребленной электроэнергии определяются за расчетный период – это один календарный месяц. Потребители должны представить данные за два дня до окончания текущего календарного месяца и в течение 1-3 числа следующего месяца (в этом случае данные будут засчитаны за 1 число)

Если показатели счетчика света передать позже, то данные на 1 число рассчитываются по среднесуточному объему потребителя. То есть, вы можете переплатить.

Отметим, что сегодня передать показания за потребленный свет можно разными способами: с помощью СМС, звонка к поставщикам, через популярное банковское приложение Приват24 или разнообразные сервисы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что счетчик на свет может самостоятельно передавать показатели света. Украинцам рассказали, что для этого нужно сделать.