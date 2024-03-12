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"Коли ейфорія пройде": Пристайко розповів, які виклики очікують Залужного на новій посаді

Автор
Юлія Крутякова Юлія Крутякова
Дата публікації
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Автор
"Залізний генерал" має значну підтримку Новина оновлена 12 березня 2024, 10:22
"Залізний генерал" має значну підтримку. Фото Колаж "Телеграф"

Залужний і далі захищатиме Україну, але у дипломатичному вимірі

Валерія Залужного, якого було призначено послом України у Великій Британії, чекають виклики на новій посаді. Адже йому потрібно буде знаходити нові аргументи для наших партнерів, які також втомлюються від війни.

Про це сказав в інтервʼю "Українській правді" дипломат Вадим Пристайко. Він також зазначив, що позитивно ставить щодо того, що у Великій Британії буде посол України.

На питання, чому саме обрали Валерія Залужного дипломат сказав: "Не велика таємниця, що кандидатура Залужного розглядалася вже певний час. Думаю, багато українців зрадіють, що "залізний генерал" продовжить займатися тим, чим і займався – захистом України. Але цього разу у Великій Британії."

Проте "залізного генерала" чекають певні виклики на його новій посаді, зокрема й хвиля популярності.

"Перший найбільший виклик, який очікує Залужного – це впоратися з хвилею популярності, тому що в Британії його чекають, цінують і добре знають, хто він. Але коли ейфорія пройде, вважаю, що одним із найбільших завдань, які постануть перед генералом, буде відновити і вдихнути нове життя в підтримку, яку надають нам партнери", — додав Пристайко.

Дипломат також додав, що від війни, яка триває роками всі втомлюються, а Велика Британія не виняток.

"Я говорю про те, що новому послу доведеться знаходити нові аргументи та нові варіанти підтримки для України", — сказав дипломат.

Раніше "Телеграф" писав, що колишнього головкома за підсумками ВЛК було визнано непридатним, а незабаром він написав рапорт на звільнення з військової служби. Після відставки Залужного вивели у розпорядження міністра оборони, але ні Рустем Умєров, ні сам Володимир Зеленський не змогли запропонувати йому "значну військову посаду", яка б відповідала його бойовому досвіду та рівню підготовки. Саме через це, як стверджують джерела ЗМІ, колишній головком ЗСУ і вирішив звільнитися з військової служби, щоб знайти себе в чомусь іншому.

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#Велика Британія #Валерій Залужний