Вони за це заплатять: в США прокоментували атаки Росії на українську енергетику

Путін і тут зазнав поразки – вивести з ладу українську енергосистему йому не вдалося

Атаки російських терористів на українську енергетику, які робляться за наказом російського диктатора Володимира Путіна, виходять за межі людського розуміння. Російський терористичний режим за це заплатить, до того ж, попри усі зусилля терористи не домоглися успіху – українська енергетика працює та демонструє надзвичайну стійкість.

Про це заявив помічник державного секретаря США з питань енергетичних ресурсів Джеффрі Паєтт, пише "Укрінформ". Американський чиновник зазначив, що Путін втратив європейський енергетичний ринок, тому істерично атакує українську енергетику.

"Я хочу підкреслити, наскільки обурливим є те, що Кремль продовжує цілити по цивільних об’єктах без військової мети, просто щоби завдати болю та страждань українським громадянам. І ми відповімо. Ми також продовжимо нашу роботу на побудові майбутньої енергетичної системи, яка буде чистішою, екологічнішою та повністю відповідатиме європейським стандартам", – запевнив Паєтт.

Нагадаємо, що зранку 22 березня росіяни масовано обстріляли міста України. У декількох областях почались проблеми зі світлом. За даними на неділю заживили майже усіх абонентів, та у Харкові ситуація залишається складною. Опалення є лише у 50% міста.

Під час масованої атаки росіяни спрямували 8 ракет на ДніпроГЕС. Били по греблі, та вона вистояла. Ризику затоплення наразі немає. Більш того по греблі відновили рух, хоч і не повністю. Ситуацію обіцяють виправити найближчими днями.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які наслідки матимуть російські удари по енергетичній системі України. Ексміністр енергетики Іван Плачков розповів про нюанси відновлення постраждалих об’єктів.