Кого точно не мобилизуют с 1 апреля: озвучен полный список

Существует список заболеваний, наличие которых дает право получить отсрочку по состоянию здоровья

С первого дня полномасштабного вторжения России в Украине продолжается военное положение и мобилизация. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут быть принудительно призваны в армию, если они не имеют отсрочки и пригодны к военной службе. Кого не мобилизуют в апреле?

Для получения отсрочки от мобилизации необходимо подтвердить основания в территориальном центре комплектования, на которые следует явиться за повесткой. Об этом пишет НВ.

Также по повестке от ТЦК военнообязанные должны пройти военно-врачебную комиссию. ВЛК может установить, что лицо не пригодно к военной службе по состоянию здоровья, а это также означает, что оно не может быть мобилизовано принудительно.

Согласно закону, мобилизация происходит после определения степени годности лица к военной службе. Если человека мобилизуют без существующего постановления ВЛК, то его степень пригодности к военной службе считается неопределенной. Существует список заболеваний, наличие которых дает право получить отсрочку по состоянию здоровья.

К таким болезням и состояниям относятся:

тяжелые деформации опорно-двигательного аппарата;

инфекционные заболевания (гепатит, ВИЧ);

психические расстройства, синдром Дауна, шизофрения;

мужчины, восстанавливающиеся после операции;

мужчины, которым после операции установили эндопротезы.

Беременные женщины, даже если они имеют военную или медицинскую специальность, находятся в запасе или пришли добровольно, не подлежат мобилизации.

Основания для отсрочки

Мужчины с отсрочкой военной службы не подлежат мобилизации, однако они могут пройти ВЛК и присоединиться к войску добровольно. Отсрочка не освобождает от службы в армии как таковой, а только позволяет отсрочить мобилизацию.

Отсрочка предоставляется военнообязанным мужчинам и женщинам при наличии следующих оснований:

по состоянию здоровья;

по семейным обстоятельствам;

для получения образования и для занятия наукой и преподаванием;

при наличии бронирования;

через профессиональную деятельность.

Несмотря на наличие отсрочки по любому из этих оснований, лицо остается на военном учете.

Бронирование вообще предполагает пребывание на спецучете в ТЦК. Документ, подтверждающий бронь, выдается профильным министерством, его также получают и в ТЦК по месту учета в соответствии с законом.

Действующее законодательство предусматривает следующие основания для отсрочки:

Для получения образования или занятия наукой

соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования;

научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические

работники учреждений профессионального (профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы менее чем на 0,75 ставки;

Бронирование работников

Забронированные на период мобилизации и военное время в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины за:

органами государственной власти;

другими государственными органами;

органами местного самоуправления;

предприятиями, учреждениями и организациями;

Кто еще получит отсрочку

признаны в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);

беременные военнообязанные женщины;

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми болезнями, полный перечень которых есть в законе;

женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

заняты постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

имеющих жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать;

опекуны лица с инвалидностью, признанной судом недееспособным, лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы, лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранение нуждается в постоянном уходе, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену), проходящего военную службу;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпоры и сдерживание вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции

Ранее "Телеграф" писал, могут ли студенту вручить повестку. Они должны самостоятельно обратиться в ТЦК и СП, чтобы сообщить о наличии оснований для отсрочки в связи с обучением, то есть обновить свои данные.