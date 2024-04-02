"Живуть на іншій планеті": посол розкритикував Бразилію через російське вторгнення в Україну

У Південній Америці спостерігається низька зацікавленість справами Європи

Поки що на європейському континенті вирує масштабна війна в Південній Америці про це говорять дуже рідко. Особливо показовою є ситуація у Бразилії, яка є частиною БРІКС.

Про це розповів посол України у Бразилії Андрій Мельник у розмові з NV. За його словами, ситуація там у "десятки разів складніша", ніж була до початку вторгнення в Німеччині, де він на той час був послом.

"Ми справді бачимо зовсім інший світ. Це навіть не інша якась цивілізація. Таке враження у мене складається, що люди тут живуть на іншій планеті", — сказав він.

За його словами, ніхто на офіційному рівні там не хоче торкатися теми війни. Мельник додав, що він щодня проводить зустрічі з місцевими депутатами, і всі вони намагаються уникати питання російського вторгнення в Україну.

Посол зазначає, що бразильським політикам просто нема чого сказати через "нейтральну позицію", яку займає їхня країна. При цьому дипломат каже, що Україна у Латинській Америці "абсолютно одна".

"Всі наші західні друзі, на превеликий жаль, дбають виключно про свої геополітичні – але насамперед суто економічні, бізнесові – інтереси… Ніхто не намагається переконати Бразилію по-справжньому змінити цей нинішній курс", — додав він і зазначив, що йому здалося. ніби захід просто з цим змирився.

При цьому Мельник додав, що Бразилія не лише не зупинила торгівлю з Росією після початку вторгнення, а й навпаки збільшила товарообіг, зокрема у постачанні палива. Це зробило її найбільшим імпортером російського дизпалива.

Як повідомлялося раніше, влада Бразилії працює над створенням умов для візиту російського диктатора Володимира Путіна на саміт "Великої двадцятки" (G20). Він має відбутися восени 2024 року в Ріо-де-Жанейро.