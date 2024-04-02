"Живут на другой планете": посол раскритиковал Бразилию из-за российского вторжения в Украину

В Южной Америке наблюдается низкая заинтересованность делами Европы

Пока на европейском континенте бушует масштабная война в Южной Америке об этом говорят очень редко. Особенно показательной является ситуация в Бразилии, которая является частью БРИКС.

Об этом рассказал посол Украины в Бразилии Андрей Мельник в разговоре с NV. По его словам, ситуация там в "десятки раз сложнее", чем была до начала вторжении в Германии, где он в те времена был послом.

"Мы действительно видим совсем другой мир. Это даже не другая какая-то цивилизация. Такое впечатление у меня складывается, что люди здесь живут на другой планете", — сказал он.

По его словам, никто на официальном уровне там не хочет затрагивать тему войны. Мельник добавил, что он ежедневно проводит встречи с местными депутатами и все они пытаются избегать вопроса российского вторжения в Украину.

Посол отмечает, что бразильским политикам просто нечего сказать из-за "нейтральной позиции", которую занимает их страна. При этом дипломат говорит, что Украина в Латинской Америке "абсолютно одна".

"Все наши западные друзья, к большому сожалению, заботятся исключительно о своих геополитических – но в первую очередь сугубо экономических, бизнесовых – интересах… Никто не пытается убедить Бразилию по-настоящему изменить этот нынешний курс", — добавил он и отметил, что ему показалось, будто запад просто с этим смирился.

При этом Мельник добавил, что Бразилия не только не остановила торговлю с Россией после начала вторжения, но и наоборот увеличила товарооборот, в частности в поставках топлива. Это сделало ее крупнейшим импортером российского дизтоплива.

Как сообщалось ранее, власти Бразилии работают над созданием условий для визита российского диктатора Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки" (G20). Он должен состоится осенью 2024 года в Рио-де-Жанейро.