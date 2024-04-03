Зеленський заявив, що мобілізувати 500 тис. осіб не потрібно – і розповів, скільки до 1 червня мобілізує РФ

Необхідна кількість солдатів для фронту буде підготовлена

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні не мобілізуватимуть 500 тисяч людей. За його словами, цього зараз нема потреби.

Таку заяву глава держави зробив у середу, 3 квітня, на спільній пресконференції із президентом Фінляндії. Про це повідомили у Telegram-каналі УНІАН.

"Щодо окремої кількості, скільки буде мобілізовано, поки не готові це сказати", — сказав він.

Водночас президент розповів, скільки планує мобілізувати військових на 1 червня Росії. Йдеться про 300 тисяч людей.

Також Зеленський подякував головнокомандувачу Олександру Сирському за аудит особового складу ЗСУ. Він уточнив, що необхідну кількість солдатів для фронту буде підготовлено.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці 2023 року звернулися до Володимира Зеленського з проханням мобілізувати 500 тисяч людей. Тоді президент сказав, що йому потрібні додаткові аргументи, оскільки йдеться про великі цифри.

Через деякий час тоді ще РНБО Олексій Данілов заявив, що у 2024 році Генштаб справді планує провести мобілізацію 450-500 тисяч осіб. Однак він наголосив, що остаточно про це стане відомо після затвердження певних нормативно-правових та стратегічних документів.

Також командир окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов сказав, що для стримування наступу російських окупантів Україні потрібно мобілізувати не менше 250 тисяч осіб.