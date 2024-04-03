Зеленский заявил, что мобилизовать 500 тыс. человек не нужно - и рассказал, сколько к 1 июня мобилизует РФ

Необходимое количество солдат для фронта будет подготовлено

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине не будут мобилизовать 500 тысяч человек. По его словам, в этом сейчас нет необходимости.

Такое заявление глава государства сделал в среду, 3 апреля, на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии. Об этом сообщили в Telegram-канале УНИАН.

"Что касается отдельного количества, сколько будет мобилизовано, пока не готовы это сказать", — сказал он.

В то же время президент рассказал, сколько планирует мобилизовать военных на 1 июня России. Речь идет о 300 тысячах человек.

Также Зеленский поблагодарил главнокомандующего Александра Сырского за аудит личного состава ВСУ. Он уточнил, что необходимое количество солдат для фронта будет подготовлено.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце 2023 года обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой мобилизовать 500 тысяч человек. Тогда президент сказал, что ему нужны дополнительные аргументы, поскольку речь идет о больших цифрах.

Спустя некоторое время тогда еще СНБО Алексей Данилов заявил, что в 2024 году Генштаб действительно планирует провести мобилизацию 450-500 тысяч человек. Однако он подчеркнул, что окончательно об этом станет известно после утверждения определенных нормативно-правовых и стратегических документов.

Также командир отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов сказал, что для сдерживания наступления российских оккупантов Украине нужно мобилизовать не меньше 250 тысяч человек.