Польша не будет запрещать транзит украинской агропродукции, но есть нюанс

Власти соседней страны нашли некоторый консенсус со своими фермерами

В Польше приняли решение не прекращать транзит украинского зерна через свою страну. Однако в Варшаве продлили эмбарго на импорт некоторых культур из Украины.

Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и развития Польши после переговоров с протестующими фермерами.

Отмечается, что переговоры с фермерами продолжались до позднего вечера. В ведомстве также указывают, что заключенные договоренности уже "в значительной степени реализованы".

"В связи с тем, что украинская сторона объявила о минимизации транзита своей сельскохозяйственной продукции через Польшу с апреля по июнь этого года, Министерство сельского хозяйства и развития села не обращалось с просьбой прекратить транзит украинской сельскохозяйственной продукции через Польшу", — заявили в Министерстве.

Также власти Польши договорились с фермерами о следующем:

продлении эмбарго на импорт зерновых, кукурузы, рапса, семян подсолнечника, муки, отрубей, шрота, жмыха из Украины;

активизации помощи польским производителям зерновых;

сохранении размера сельскохозяйственного налога на уровне 2023 года;

признании фермерами удовлетворительности "зеленого соглашения" после того, как Еврокомиссия отказалась от многих его пунктов в результате протестов.

В польском ведомстве констатировали, что выполняют требования и договоренности с протестующими. В то же время там отметили, что некоторые действия еще требуют многих межведомственных согласований и специфических процедур, что затягивает их реализацию.

Ранее "Телеграф" писал, сколько Украина потеряла денег в марте из-за польской блокады границы. Речь идет о потере 6,5 млрд. гривен. Но сколько Украина потеряет в апреле спрогнозировать пока сложно.