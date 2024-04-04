Польша не будет запрещать транзит украинской агропродукции, но есть нюанс
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Власти соседней страны нашли некоторый консенсус со своими фермерами
В Польше приняли решение не прекращать транзит украинского зерна через свою страну. Однако в Варшаве продлили эмбарго на импорт некоторых культур из Украины.
Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и развития Польши после переговоров с протестующими фермерами.
Отмечается, что переговоры с фермерами продолжались до позднего вечера. В ведомстве также указывают, что заключенные договоренности уже "в значительной степени реализованы".
"В связи с тем, что украинская сторона объявила о минимизации транзита своей сельскохозяйственной продукции через Польшу с апреля по июнь этого года, Министерство сельского хозяйства и развития села не обращалось с просьбой прекратить транзит украинской сельскохозяйственной продукции через Польшу", — заявили в Министерстве.
Также власти Польши договорились с фермерами о следующем:
- продлении эмбарго на импорт зерновых, кукурузы, рапса, семян подсолнечника, муки, отрубей, шрота, жмыха из Украины;
- активизации помощи польским производителям зерновых;
- сохранении размера сельскохозяйственного налога на уровне 2023 года;
- признании фермерами удовлетворительности "зеленого соглашения" после того, как Еврокомиссия отказалась от многих его пунктов в результате протестов.
В польском ведомстве констатировали, что выполняют требования и договоренности с протестующими. В то же время там отметили, что некоторые действия еще требуют многих межведомственных согласований и специфических процедур, что затягивает их реализацию.
Ранее "Телеграф" писал, сколько Украина потеряла денег в марте из-за польской блокады границы. Речь идет о потере 6,5 млрд. гривен. Но сколько Украина потеряет в апреле спрогнозировать пока сложно.