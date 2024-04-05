Україну знову накриє піщана буря з Сахари: названо дату

Погода може погіршитись вже з наступного тижня

Деякі міста України напочатку тижня накрила піщана буря з Сахари, повторення негоди прогнозували на 6-7 квітня. Проте в Укргідрометцентрі заспокоїли, що до 10 квітня надходження пилу з пустелі в нашу країну очікувати не варто.

Про це повідомила речник Укргідрометцентру Наталія Птуха на пресконференції. За її словами, зараз ситуація стабілізується.

"Наразі в інтернеті багато пишуть про те, що може бути знову таке. Дійсно, по території Франції чергова порція пилу надійшла до цієї країни. Але зараз на території України інші повітряні потоки і принаймні до 10 квітня ніякого надходження пилу (з Сахари, — ред.) ми не очікуємо", — сказала вона.

Птуха зауважила, що до України приходив атмосферний грозовий фронт, який ніс із собою більше вологи – хмари і опади. Також було шквалисте посилення вітру, який піднімав переважно пил та пісок нашого місцевого походження.

"Запиленість атмосфери, яка була від Сахари, при цьому зберігалася. Але після проходження цього атмосферного фронту і вологи, яка надійшла до території України із заходу, пил вимився з атмосфери. І зараз вже стабілізувалась ситуація", — зазначила речниця.

Нагадаємо, 2 квітня у мережі почали публікувати відео, на яких чітко видно наслідки піщаної бурі із Сахари. Вона накрила Київ, Одещину, Вінниччину, Дніпровщину та інші регіони України.

Раніше "Телеграф" писав, що мережа вибухнула мемами щодо піщаної бурі з Сахари.