Украину снова накроет песчаная буря из Сахары: названа дата

Погода может ухудшиться уже на следующей неделе

Некоторые города Украины в начале недели накрыла песчаная буря из Сахары, повторение непогоды прогнозировали на 6-7 апреля. Однако в Укргидрометцентре успокоили, что до 10 апреля поступление пыли из пустыни в нашу страну ждать не стоит.

Об этом сообщила представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха на пресс-конференции. По ее словам, сейчас ситуация стабилизируется.

"В настоящее время в интернете много пишут о том, что может быть опять такое. Действительно, на территории Франции очередная порция пыли поступила в эту страну. Но сейчас на территории Украины другие воздушные потоки и по крайней мере до 10 апреля никакого поступления пыли (из Сахары, — ред.) мы не ожидаем", — сказала она.

Птуха отметила, что в Украину приходил атмосферный грозовой фронт, который нес с собой больше влаги – облака и осадки. Также было шквалистое усиление ветра, поднимающего преимущественно пыль и песок нашего местного происхождения.

"Запыленность атмосферы, которая была от Сахары, при этом сохранялась. Но после прохождения этого атмосферного фронта и влаги, поступившей на территорию Украины с запада, пыль вымылась из атмосферы. И сейчас уже стабилизировалась ситуация", — отметила спикер.

Напомним, 2 апреля в сети начали публиковать видео, на которых отчетливо видны последствия песчаной бури из Сахары. Она накрыла Киев, Одесскую Винницкую, Днепровскую области и другие регионы Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что сеть взорвалась мемами о песчаной буре из Сахары.