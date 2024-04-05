Валерій Залужний ще у Києві: чим зараз займається генерал і коли займе посаду посла в Британії

В оточенні екс-головнокомандувача розповіли, як він готується до нової роботи

З моменту призначення Валерія Залужного послом у Великій Британії минув місяць. За цей час генерал не зробив жодної офіційної заяви щодо своєї нової роботи і загалом не з’являвся в інформаційному полі українських та іноземних ЗМІ.

"Телеграф" з’ясовував, де зараз перебуває екс-головнокомандувач ЗСУ, чим займається і коли може приступити до виконання нових обов’язків.

На початку березня заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга повідомив, що процедура призначення Залужного вже стартувала і залишилося тільки дочекатися агреману від Лондона й оформлення необхідних документів.

Втім, станом на 5 квітня влада жодного разу не звітувала про хід цього процесу або його проміжні результати. Тим часом, джерела, наближені до Валерія Залужного, повідомили "Телеграфу", що генерал досі не відбув у Британії, але активно готується до дипломатичної діяльності.

– Зараз він перебуває в Києві, займається удосконаленням знання англійської мови, вивчає аспекти своєї майбутньої діяльності на посаді посла, – розповів "Телеграфу" інсайдер з військового керівництва країни.

Цікаво, що ані діючі посадовці МЗС, ані колишній очільник відомства Вадим Пристайко коментувати процес призначення Залужного не поспішають.

Водночас, екс-посол України у Великій Британії все ж натякнув на певні складнощі у цій справі.

– Все зроблено невірно з самого початку, але його вини в цьому немає. Я бажаю йому успіху і буду підтримувати, якщо йому потрібна моя порада та дружня рука, – сказав Вадим Пристайко в розмові з "Телеграфом".

У ситуації, що склалася навколо призначення Валерія Залужного послом, не варто шукати ознак штучного затягування процесу, впевнений голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

За словами експерта з дипломатичних відносин, жодних обмежень у часі для підготовки до призначення нового посла, не існує. Цілком ймовірно, затримка дійсно пов’язана з бюрократичними процесами.

– Мені здається, що заява про призначення Валерія Залужного на цю посаду мала скоріше політичний характер. При цьому, я впевнений, що попередня згода на це з боку Великої Британії була отримана. Справа у тому, що британська система досить консервативна і формалізована. Вони суворо дотримуються усіх принципів і форм старої дипломатії, тому це може зайняти певний час і тут не треба лякатися.

Ба більше, моя колега — голова Комітету закордонних справ парламенту Великої Британії, порушувала питання про необхідність призначення надзвичайного повноважного посла України у цій країні. Британська сторона нетерпляче чекала, поки знайдеться гідна кандидатура. Валерій Залужний, безумовно, є саме такою кандидатурою в очах британців, – каже нардеп в коментарі "Телеграфу".

Також політик додав, що одне тільки отримання агреману від Лондона може зайняти місяці, не кажучи вже про владнання інших формальностей процесу. Виходячи з цього, хвилюватися за дипломатичну кар’єру Валерія Залужного через тишу навколо його імені, українцям поки що зарано.