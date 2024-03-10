Призначення Залужного послом: в Офісі президента розповіли подробиці

Зараз йде момент оформлення потрібної документації

Процедура призначення колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного послом в Британії вже стартувала. Загалом вже все майже готово, залишилося тільки дочекатися агреману від Лондона та президентського указу.

Про це розповів заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга в ефірі Національного телемарафону. За його словами, зараз йде оформлення відповідних документів, які пов'язані з призначенням.

"Надійшло відповідне подання міністра закордонних справ з такою пропозицією. Воно було підтримано та погоджено президентом України. Після погодження кандидатури Залужного на посаду мають відбутися ще певні процедури. І після цього, формальним фіналом цієї історії є указ президента про призначення послом відповідної кандидатури, що з'явиться після отримання агреману від британської сторони", – сказав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Залужний стане ефективним дипломатом в контексті війни проти Росії. Таку думку нашому виданню висловив заступник голови комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Арсеній Пушкаренко.

Повну версію матеріалу про те, що стоїть за рішенням української влади призначити колишнього головкома Залужного послом у Великій Британії, читайте у статті "Телеграфу": Ексголовком Залужний у ролі посла у Британії