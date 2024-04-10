"Ребенку нужно дать выбор": в МОН объяснили, зачем хотят вернуть 12-й класс в школе

Причин для такого решения сразу несколько

Украинская реформа образования предусматривает добавление еще одного года обучения. Это нужно для того, чтобы разгрузить учеников и позволить им более свободно распоряжаться собственным будущим, выбирая интересующий профиль.

Об этом рассказал заместителя министра образования и науки Украины Дмитрий Завгородний в комментарии "Телеграфу". Он отметил, что на самом деле причин для такого решения несколько.

В частности он отметил, что в первую очередь идет переход к общемировым стандартам обучения, поскольку 11-летняя школа осталась на постсоветском пространстве, в то время, как в развитых странах перешли к 12 и 13 годам обучения.

Вторая причина заключается в том, что и сами родители неоднократно жаловались на то, что их дети вынуждены слишком много учиться. Поэтому увеличение количества лет позволит немного разгрузить детей.

Еще одна причина заключается в том, что часто возникают ситуации, когда самому ребенку уже не очень интересно учиться в старшей школе. Поэтому, чтобы сделать процесс более привлекательным, детям предложат выбрать профиль, на который будет поставлен упор — математическое направление, естественные науки, информатика или иностранные языки.

"Наша цель, в первую очередь, чтобы у ребенка было больше субъектности. Был выбор. Сначала – выбор профиля обучения, затем выбор части предметов внутри своего профиля. Затем можно выбрать еще часть предметов, не связанных с основной программой обучения, чтобы попробовать что-то другое", — говорит Завгородний.

По его словам, для того, чтобы этот выбор появился, нужно иметь больше учеников в старшей школе. Тогда их можно будет поделить на группы по параллельным направлениям, а не на классы по 3-4 ученика.

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Как сообщалось ранее, в Украине с 1 сентября 2025 года прекратят финансирование некоторых школ из государственного бюджета. Речь идет о тех учебных заведениях, где учатся менее 45 человек.