Без світла сотні населених пунктів, в одній області введені аварійні відключення — "Укренерго" про наслідки удару РФ

Ощадливе споживання електроенергії зараз вкрай важливе

Внаслідок масованої атаки російськими ракетами та дронами 11 квітня були пошкоджені підстанції "Укренерго" та об’єкти генерації у Київській, Харківській, Одеській, Запорізькій та Львівській областях. На Харківщині з 6:31 ввели графіки аварійних відключень.

Зранку у четвер 380 населених пунктів були знеструмлені. Без світла залишились абоненти деяких районів у Донецькій, Харківській, Сумській, Вінницькій та Івано-Франківській областях, повідомляє "Укренерго".

Обмеження для побутових споживачів є лише у Харківській області. Для абонентів в інших регіонах графіки відключень поки не збираються вводити. У Кривому Розі були визначені ліміти для промислових споживачів.

"Укренерго" закликає українців ощадливо використовувати електроенергію. Це особливо важливо в години пік.

"В години добового максимуму споживання з 19:00 до 21:00 Диспетчерський центр "Укренерго" закликає обмежити користування потужними енергоємними приладами", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що 10 квітня в денні години "Укренерго" переправило надлишок електроенергії польському оператору PSE. Надлишок пов’язаний з активною роботою електростанцій на відновлювальних джерелах енергії (ВДЕ). Загальний обсяг аварійної допомоги склав 2 800 МВт*год.

Увечері "Укренерго" протягом години з 20:00 до 21:00 отримало електроенергію у польського оператора в рамках аварійної допомоги через дефіцит. Він виник через ріст споживання.

"Укренерго" також імпортувало електроенергію з Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови. Загальний обсяг імпорту — 833 МВТ*год.

Нагадаємо, що з ночі ворог атакував українські міста дронами та ракетами. Росія знову била по об’єктах енергосистеми. РФ залучила 82 засоби повітряного нападу. Повітряні сили України знищили 57 ворожих цілей. Проте два види ракет їм не вдалось збити.

У "Центренерго" заявили, що внаслідок російської атаки знищена Трипільська ТЕС. Вона була найбільшим постачальником електроенергії для споживачів у Київській, Черкаській та Житомирській областях.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як виглядає Трипільська ТЕС після обстрілу. Будівля горіла після трьох прильотів.

Також ми писали, чим відома Трипільська ТЕС. Після аварії на Чорнобильській АЕС вона стала найбільшим підприємством з генерації електроенергії у регіоні.