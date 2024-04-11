Без света сотни населенных пунктов, в одной области введены аварийные отключения — "Укрэнерго" о последствиях удара РФ

Экономное потребление электроэнергии сейчас крайне важно

В результате массированной атаки российскими ракетами и дронами 11 апреля были повреждены подстанции "Укрэнерго" и объекты генерации в Киевской, Харьковской, Одесской, Запорожской и Львовской областях. В Харьковской области с 6:31 ввели графики аварийных отключений.

Утром в четверг 380 населенных пунктов были обесточены. Без света остались абоненты некоторых районов в Донецкой, Харьковской, Сумской, Винницкой и Ивано-Франковской областях, сообщает "Укрэнерго".

Ограничения для бытовых потребителей есть только в Харьковской области. Для абонентов в других регионах графики отключений пока не собираются вводить. В Кривом Роге были определены лимиты для промышленных потребителей.

"Укрэнерго" призывает украинцев экономно использовать электроэнергию. Это особенно важно в часы пик.

"В часы суточного максимума потребления с 19:00 до 21:00 Диспетчерский центр "Укрэнерго" призывает ограничить использование мощных энергоемких приборов", — говорится в сообщении.

Отметим, что 10 апреля в дневные часы "Укрэнерго" переправило переизбыток электроэнергии польскому оператору PSE. Избыток связан с активной работой электростанций на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ). Общий объем аварийной помощи составил 2800 МВт*ч.

Вечером "Укрэнерго" в течение часа с 20:00 до 21:00 получило электроэнергию у польского оператора в рамках аварийной помощи из-за дефицита. Он возник из-за роста потребления.

"Укрэнерго" также импортировало электроэнергию из Румынии, Словакии, Венгрии и Молдовы. Общий объем импорта — 833 МВт*ч.

Напомним, что с ночи враг атаковал украинские города дронами и ракетами. Россия снова била по объектам энергосистемы. РФ привлекла 82 средства воздушного нападения. Воздушные силы Украины уничтожили 57 враждебных целей. Однако два вида ракет им не удалось сбить.

В "Центрэнерго" заявили, что в результате российской атаки уничтожена Трипольская ТЭС. Она являлась крупнейшим поставщиком электроэнергии для потребителей в Киевской, Черкасской и Житомирской областях.

Ранее "Телеграф" сообщал, как выглядит Трипольская ТЭС после обстрела. Здание горело после трех прилетов.

Также мы писали, чем известна Трипольская ТЭС. После аварии на Чернобыльской АЭС она стала крупнейшим предприятием по генерации электроэнергии в регионе.