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У чому Україна сильніша за Росію на фронті: Чмут назвав відразу 7 речей

Автор
Ангеліна Тараненко Ангеліна Тараненко
Дата публікації
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Автор
Тарас Чмут Новина оновлена 11 квітня 2024, 15:26
Тарас Чмут. Фото Колаж "Телеграф"

Волонтер дав свою оцінку

Технології, зв'язок і, звісно, розвинений волонтерський рух. Ветеран АТО та очільник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут розповів про переваги українців над росіянами. Нарахував аж 7 пунктів.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Українська правда". Відповідне відео можна переглянути за посиланням.

На питання журналіста про те, чим, на думку Чмута, українці сильніші за росіян, волонтер відповів:

"У тому, що на багатьох ділянках ми перебуваємо в обороні, а в обороні завжди простіше. В тому, що ми можемо робити комбіновані удари на глибину до півтори тисячі кілометрів. Росія – велика країна, а ППО всім не прикриєш, і цілі для нас будуть знаходитися завжди, це для нас плюс. В тому, що у нас є волонтерський рух. Це важливо, бо він швидкий, доволі об'ємний з погляду коштів і ресурсу. У ворога цього немає".

Також, за словами очільника фонду "Повернись живим", українці сильніші з погляду доступу до світових технологій, тоді як у росіян з цим проблеми. Однак, це не значить, що абсолютно всі канали для них заблоковані, наголосив Тарас Чмут.

Крім того, на його думку, українці виграють у росіян в питаннях зв'язку на тактичній ланці та в ситуаційній обізнаності на полі бою.

"І я б сказав, що сильніші в якості людей і мотивації. Але треба бути відвертим – у них також є доволі професійні люди", — додав Чмут.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Тарас Чмут зробив тривожну заяву щодо ситуації з військовими.

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#Волонтери #Тарас Чмут