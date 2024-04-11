У чому Україна сильніша за Росію на фронті: Чмут назвав відразу 7 речей

Волонтер дав свою оцінку

Технології, зв'язок і, звісно, розвинений волонтерський рух. Ветеран АТО та очільник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут розповів про переваги українців над росіянами. Нарахував аж 7 пунктів.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Українська правда". Відповідне відео можна переглянути за посиланням.

На питання журналіста про те, чим, на думку Чмута, українці сильніші за росіян, волонтер відповів:

"У тому, що на багатьох ділянках ми перебуваємо в обороні, а в обороні завжди простіше. В тому, що ми можемо робити комбіновані удари на глибину до півтори тисячі кілометрів. Росія – велика країна, а ППО всім не прикриєш, і цілі для нас будуть знаходитися завжди, це для нас плюс. В тому, що у нас є волонтерський рух. Це важливо, бо він швидкий, доволі об'ємний з погляду коштів і ресурсу. У ворога цього немає".

Також, за словами очільника фонду "Повернись живим", українці сильніші з погляду доступу до світових технологій, тоді як у росіян з цим проблеми. Однак, це не значить, що абсолютно всі канали для них заблоковані, наголосив Тарас Чмут.

Крім того, на його думку, українці виграють у росіян в питаннях зв'язку на тактичній ланці та в ситуаційній обізнаності на полі бою.

"І я б сказав, що сильніші в якості людей і мотивації. Але треба бути відвертим – у них також є доволі професійні люди", — додав Чмут.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Тарас Чмут зробив тривожну заяву щодо ситуації з військовими.