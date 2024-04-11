В чем Украина сильнее России на фронте: Чмут назвал сразу 7 вещей

Волонтер дал свою оценку

Технологии, связь и, конечно же, развитое волонтерское движение. Ветеран АТО и глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут рассказал о преимуществах украинцев над россиянами. Насчитал 7 пунктов.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде". Соответствующее видео можно посмотреть по ссылке.

На вопрос журналиста о том, чем, по мнению Чмута, украинцы сильнее россиян, волонтер ответил:

"В том, что на многих участках мы находимся в обороне, а в обороне всегда проще. В том, что мы можем производить комбинированные удары на глубину до полутора тысяч километров. Россия – большая страна, а ПВО всем не прикроешь, и цели для нас будут находиться всегда, это для нас плюс. В том, что у нас есть волонтерское движение. Это важно, потому что оно быстрое, достаточно объемное с точки зрения средств и ресурса. У врага этого нет".

Также, по словам руководителя фонда "Повернись живим", украинцы сильнее с точки зрения доступа к мировым технологиям, тогда как у россиян с этим проблемы. Однако это не значит, что абсолютно все каналы для них заблокированы, отметил Тарас Чмут.

Кроме того, по его мнению, украинцы выигрывают у россиян в вопросах связи на тактическом уровне и в ситуационной осведомленности на поле боя.

"И я бы сказал, что сильнее в качестве людей и мотивации. Но надо быть откровенным – у них тоже достаточно профессиональные люди", — добавил Чмут.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Тарас Чмут сделал тревожное заявление по поводу ситуации с военными.