Пересмотр тарифа для населения – это вопрос наличия электроэнергии у людей, — Тынный

Пересмотр тарифа на электроэнергию для населения необходим для того, чтобы украинцы и дальше были обеспечены электроэнергией.

Об этом заявил соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный.

"Здесь такой вопрос: "Ты хочешь иметь более дорогую энергию или не иметь никакой?"

Тынный добавил, что тем, кто не сможет платить по рыночному тарифу, необходимо будет назначить субсидии.

Также он подчеркнул, что еще одна проблема энергорынка — его сильная зарегулированность.

"Сейчас у нас очень мало времени. В отопительный сезон будет очень больно смотреть, как будут замерзать люди. Но я лично предсказываю большие проблемы с потреблением и в теплый сезон", — подчеркнул Тынный.

Напомним, Министерство энергетики работает над расчетом по пересмотру тарифа на электроэнергию для населения.