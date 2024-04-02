"Відразу вдарило": відомий соціолог розповів, як звільнення Залужного вплинуло на рейтинг Зеленського

Зараз довіра до голови держави складає приблизно 60–62%, що набагато вище, ніж було до повномасштабної війни

Відставка Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ негативно вплинула на рейтинг президента України Володимира Зеленського. Він і без того потроху почав знижуватися ще з вересня минулого року.

Як пояснив президент Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто в інтерв'ю "Українській правді", на початку каденції всі президенти мають приблизно однаковий баланс довіри й недовіри. Тобто відсоток тих, хто довіряє, мінус відсоток тих, хто не довіряє складає десь приблизно 40–45%. Цей показник знижується після першого року президентства, а завершують свою роботу президенти зазвичай з показником мінус 40–50%.

"Зеленський більш повільно втрачав довіру. Хоча баланс був такий самий, як на початку в Порошенка – плюс 44%. І до повномасштабної війни цей баланс у Зеленського дійшов до мінус 23%. А потім почалася велика війна, і баланс став плюс 80%. Потроху рівень довіри до президента почав знижуватися з вересня минулого року – вплинули на це проблеми з контрнаступом. І зараз друге, що впливає – відставка Залужного. Валерій Залужний був лідером довіри громадської думки і зараз він залишається таким", — зазначив Паніотто.

При цьому, за словами соціолога, рівень довіри до Залужного після звільнення залишається приблизно такий самий, як і був. Адже Залужний уособлював Збройні сили України, а українці, попри не зовсім успішний контрнаступ, вірять в ЗСУ.

Натомість довіра до всіх органів влади, і до Зеленського зокрема, падає. Навіть розмови про конфлікт із Залужним негативно відображалися на довірі до президента. А звільнення його з посади одразу вдарило по рейтингу Зеленського та відібрало в нього кілька процентів.

"Відразу вдарило. І після самого звільнення було додаткове падіння у 5%. У Зеленського зараз довіра приблизно 60–62%. Звичайно, це набагато вище, ніж було до повномасштабної війни", — резюмував Володимир Паніотто.

Як писав "Телеграф", дипломат Вадим Пристайко вважає, що Валерія Залужного, якого було призначено послом України у Великій Британії, чекають виклики на новій посаді. Адже йому потрібно буде знаходити нові аргументи для наших партнерів, які також втомлюються від війни.