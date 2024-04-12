Як виглядають та чим займають дружини Буданова, Подоляка, Кулеби та Федорова: фото та відео

Недарма існує вираз, що за кожним сильним чоловіком стоїть сильна жінка

Кирило Буданов, Михайло Подоляк, Дмитро Кулеба, Михайло Федоров та Олександр Сирський – від цих чоловіків на ключових державних посадах зараз дуже багато залежить. Ці чоловіки приймають важкі рішення, діють в умовах неймовірної напруги й відповідальності. Їх успіх залежить не лише від професійності, а й від підтримки їхніх дружин.

Тож, як виглядають та чим займають дружини відомих українців? "Телеграф" вирішив дізнатися подробиці та розповісти їх своїм читачам.

МАРІАННА БУДАНОВА

дружина начальника ГУР України Кирила Буданова

Пара познайомилася напередодні подій Майдану. Мирного буття вони майже не застали. Маріанна тричі бачила чоловіка пораненим. За освітою вона психолог. З 2015 по 2017 рік займалася волонтерською діяльністю в Головному військовому шпиталі столиці. Буданова дуже публічна особа. Вона три роки тому навіть балотувалася до Київської міськради та давала інтерв'ю. У 2021 році вона стала радницею мера Києва з питань запобігання корупції та продовжує працювати. З першого дня повномасштабного вторгнення залишалася у столиці.

АНАСТАСІЯ ФЕДОРОВА

дружина міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова

Їхні стосунки зародилися ще у студентські роки. У пари є донечка Марія.

Дружина міністра Анастасія спочатку викладала англійську мову для IT-спеціалістів. Коли переїхала до Києва, заснувала свій бренд жіночого одягу. З початком повномасштабної війни половину прибутку вона віддає на потреби ЗСУ.

Окрім того, Анастасія веде телеграм-канал Ukrainenow, де іноземними мовами розповідає про ситуацію в Україні. Анастасія допомагає чоловікові, зокрема, бореться із російською пропагандою в інформпросторі.

МАРІЯ ДАМАСКІНА

дружина радника ОП Михайла Подоляка

Про неї світ дізнався з постів самого Подоляка присвячених дружині. Вона готельєр, ресторатор, медіаексперт, тревелер та член асоціації індустрії гостинності України.

ТАМАРА ХАРЧЕНКО

дружина головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського

Про неї відомо не дуже багато. Вона працює у Державній фіскальній службі України головним інспектором. У подружжя є двоє синів – Олександр і Антон.

СВІТЛАНА ПАВЕЛЕЦЬКА

дружина міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби

Світлана Павелецька піарниця, співзасновниця видавництва "Книголав".

Раніше "Телеграф" розповідав, які зіркові українські пари розлучилися у 2022 році.