Как выглядят и чем занимают жены Буданова, Подоляка, Кулебы и Федорова: фото и видео
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Недаром существует выражение, что за каждым сильным мужчиной стоит сильная женщина
Кирилл Буданов, Михаил Подоляк, Дмитрий Кулеба, Михаил Федоров и Александр Сырский – от этих мужчин на ключевых государственных должностях сегодня очень многое зависит. Они принимают трудные решения, действуют в условиях невероятного напряжения и ответственности. Их успех зависит не только от профессиональности, но и от поддержки их жен.
Как выглядят и чем занимают супруги известных украинцев? "Телеграф" решил узнать подробности и рассказать их своим читателям.
МАРИАННА БУДАНОВА
жена начальника ГУР Украины Кирилла Буданова
Пара познакомилась в преддверии событий Майдана. Мирного бытия они почти не застали. Марианна трижды видела мужа раненым. По образованию она психолог. С 2015 по 2017 год занималась волонтерской деятельностью в Главном военном госпитале столицы. Буданова очень публичная личность. Она три года назад даже баллотировалась в Киевский горсовет и давала интервью. В 2021 году она стала советницей мэра Киева по предотвращению коррупции и продолжает работать. С первого дня полномасштабного вторжения оставалось в столице.
АНАСТАСИЯ ФЕДОРОВА
жена министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова
Их отношения зародились еще в студенческие годы. У пары есть дочь Мария.
Жена министра Анастасия сначала преподавала английский для IT-специалистов. Когда переехала в Киев, основала свой бренд женской одежды. С началом полномасштабной войны половину прибыли она отдает на нужды ВСУ.
Кроме того, Анастасия ведет телеграмм-канал Ukrainenow, где на иностранных языках рассказывает о ситуации в Украине. Анастасия помогает мужу, в частности, борется с российской пропагандой в информпространстве.
МАРИЯ ДАМАСКИНА
жена советника ОП Михаила Подоляка
О ней мир узнал из постов самого Подоляка посвященных жене. Она отельер, ресторатор, медиаэксперт, тревелер и член ассоциации индустрии гостеприимства Украины.
ТАМАРА ХАРЧЕНКО
жена главнокомандующего ВСУ Александра Сырского
О ней известно не слишком много. Она работает в Государственной фискальной службе главным инспектором. У супругов есть два сына – Александр и Антон.
СВЕТЛАНА ПОВЕЛЕЦКАЯ
жена министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы
Светлана Павелецкая пиарщица, соучредитель издательства "Книголав".
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие звездные украинские пары развелись в 2022 году.