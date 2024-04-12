Как выглядят и чем занимают жены Буданова, Подоляка, Кулебы и Федорова: фото и видео

Недаром существует выражение, что за каждым сильным мужчиной стоит сильная женщина

Кирилл Буданов, Михаил Подоляк, Дмитрий Кулеба, Михаил Федоров и Александр Сырский – от этих мужчин на ключевых государственных должностях сегодня очень многое зависит. Они принимают трудные решения, действуют в условиях невероятного напряжения и ответственности. Их успех зависит не только от профессиональности, но и от поддержки их жен.

Как выглядят и чем занимают супруги известных украинцев? "Телеграф" решил узнать подробности и рассказать их своим читателям.

МАРИАННА БУДАНОВА

жена начальника ГУР Украины Кирилла Буданова

Пара познакомилась в преддверии событий Майдана. Мирного бытия они почти не застали. Марианна трижды видела мужа раненым. По образованию она психолог. С 2015 по 2017 год занималась волонтерской деятельностью в Главном военном госпитале столицы. Буданова очень публичная личность. Она три года назад даже баллотировалась в Киевский горсовет и давала интервью. В 2021 году она стала советницей мэра Киева по предотвращению коррупции и продолжает работать. С первого дня полномасштабного вторжения оставалось в столице.

АНАСТАСИЯ ФЕДОРОВА

жена министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова

Их отношения зародились еще в студенческие годы. У пары есть дочь Мария.

Жена министра Анастасия сначала преподавала английский для IT-специалистов. Когда переехала в Киев, основала свой бренд женской одежды. С началом полномасштабной войны половину прибыли она отдает на нужды ВСУ.

Кроме того, Анастасия ведет телеграмм-канал Ukrainenow, где на иностранных языках рассказывает о ситуации в Украине. Анастасия помогает мужу, в частности, борется с российской пропагандой в информпространстве.

МАРИЯ ДАМАСКИНА

жена советника ОП Михаила Подоляка

О ней мир узнал из постов самого Подоляка посвященных жене. Она отельер, ресторатор, медиаэксперт, тревелер и член ассоциации индустрии гостеприимства Украины.

ТАМАРА ХАРЧЕНКО

жена главнокомандующего ВСУ Александра Сырского

О ней известно не слишком много. Она работает в Государственной фискальной службе главным инспектором. У супругов есть два сына – Александр и Антон.

СВЕТЛАНА ПОВЕЛЕЦКАЯ

жена министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы

Светлана Павелецкая пиарщица, соучредитель издательства "Книголав".

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