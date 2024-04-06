Молода дружина Віктора Павліка схвилювала ситуацією в сім'ї: "Непростий період"

29-річна Катерина Павлік зауважила що попереду в них відповідальний час

Популярна українська блогерка, дружина Народного артиста України Віктора Павліка — Катерина Павлік (в дівоцтві — Реп'яхова), схвилювала своїх підписників у соцмережі. 29-річна дівчина анонсувала новину про важкий період у зірковій родині.

У суботу увечері, 6 квітня, Катерина опублікувала в сторіс Інстаграму допис, в якому написала таке повідомлення для своїх шанувальників: "Попереду важливий, відповідальний, непростий період життя для нашої сім'ї". Також блогерка додала, що детальніше про все розповість у понеділок, 8 квітня.

Нагадаємо, що в грудні минулого року Катерина Павлік виклала фото чоловіка під крапельницею. З'ясувалось, що у 58-річного Віктора Павліка стався гіпертонічний, не ускладнений криз.

До слова, український виконавець планував восени 2023 року зробити операцію на серці, але так цього і не зробив. "І наразі з віком один з клапанів вийшов з ладу, не виконує свою функцію. І треба ставити штучний клапан", — писала у липні дружина співака.

Раніше блогерка Катерина Павлік розповіла, як судилася з рідним батьком. 29-річна дівчина, яка сама є мамою, не спілкується з чоловіком.