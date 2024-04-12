Хотіли розбагатіти на переселенцях: суд прийняв рішення по меру на Дніпропетровщині та його спільнику

Що відомо про чиновників

У Дніпрі Кіровський районний суд обрав запобіжний захід посадовцям міської ради. Раніше Державне бюро розслідувань затримало їх на одержанні хабаря у розмірі 30 тисяч доларів.

Про це повідомила пресслужба ДБР, пише "Бабель". Джерела видання у правоохоронних органах зазначили, що затримані — це мер міста Новомосковськ Сергій Рєзнік та секретар міськради цього ж міста Володимир Арутюнов.

Суд відправив їх під варту з можливістю внесення застави по 3 мільйони гривень кожному. Додаткової інформації про секретаря міськради наразі не повідомляється.

Що передувало

У вівторок, 9 квітня, мера Новомосковська у Дніпропетровській області Сергія Рєзніка затримали на хабарі у 30 тисяч доларів. Також у справі фігурує секретар міської ради. Чиновники вимагали гроші у підприємця, який хотів побудувати гуртожиток для переселенців. За ці гроші вони обіцяли винести питання на голосування сесії та надалі сприяти у вирішенні інших організаційних питань.

Що відомо про Сергія Рєзніка

Сергій Рєзнік працює на державу з 2014 року. Так, з 2014 р. по 2015 р. був начальником юридичного відділу Держземагентства у Дніпрі.

З 2016 р. по 2018 р. був директором департаменту стратегічного розвитку та інвестицій Дніпровської міськради. З посади пішов після скандалу навколо реставрації фасадів у Дніпрі.

З 2020 р. є мером Новомосковська

За минулий рік Рєзнік заробив 535 тис. грн, судячи з декларації годувальницею є дружина. Юлія заробила 5,6 млн грн. Також дружина тримає 233 тис. доларів та 2,8 млн грн готівкою. "Катається" мер на маминій автівці Toyota Camry 2018 року випуску (куплена у цьому ж році), дружина Юлія на Toyota CHR 2019 року.

Раніше "Телеграф" писав, що родина колишнього заступника голови Служби судової охорони Києва та області Павла Трясуна, судячи з соцмереж, живе на Французькій Рив’єрі. Однак у декларації чиновника про це не згадується.