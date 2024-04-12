Рус

Хотіли розбагатіти на переселенцях: суд прийняв рішення по меру на Дніпропетровщині та його спільнику

Автор
Марина Іщенко Марина Іщенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Мер міста Новомосковська Сергій Рєзнік та секретар міськради Володимир Арутюнов Новина оновлена 12 квітня 2024, 17:39
Мер міста Новомосковська Сергій Рєзнік та секретар міськради Володимир Арутюнов. Фото Колаж "Телеграф"

Що відомо про чиновників

У Дніпрі Кіровський районний суд обрав запобіжний захід посадовцям міської ради. Раніше Державне бюро розслідувань затримало їх на одержанні хабаря у розмірі 30 тисяч доларів.

Про це повідомила пресслужба ДБР, пише "Бабель". Джерела видання у правоохоронних органах зазначили, що затримані — це мер міста Новомосковськ Сергій Рєзнік та секретар міськради цього ж міста Володимир Арутюнов.

Суд відправив їх під варту з можливістю внесення застави по 3 мільйони гривень кожному. Додаткової інформації про секретаря міськради наразі не повідомляється.

Що передувало

У вівторок, 9 квітня, мера Новомосковська у Дніпропетровській області Сергія Рєзніка затримали на хабарі у 30 тисяч доларів. Також у справі фігурує секретар міської ради. Чиновники вимагали гроші у підприємця, який хотів побудувати гуртожиток для переселенців. За ці гроші вони обіцяли винести питання на голосування сесії та надалі сприяти у вирішенні інших організаційних питань.

Що відомо про Сергія Рєзніка

Сергій Рєзнік працює на державу з 2014 року. Так, з 2014 р. по 2015 р. був начальником юридичного відділу Держземагентства у Дніпрі.

  • З 2016 р. по 2018 р. був директором департаменту стратегічного розвитку та інвестицій Дніпровської міськради. З посади пішов після скандалу навколо реставрації фасадів у Дніпрі.
  • З 2020 р. є мером Новомосковська

За минулий рік Рєзнік заробив 535 тис. грн, судячи з декларації годувальницею є дружина. Юлія заробила 5,6 млн грн. Також дружина тримає 233 тис. доларів та 2,8 млн грн готівкою. "Катається" мер на маминій автівці Toyota Camry 2018 року випуску (куплена у цьому ж році), дружина Юлія на Toyota CHR 2019 року.

Раніше "Телеграф" писав, що родина колишнього заступника голови Служби судової охорони Києва та області Павла Трясуна, судячи з соцмереж, живе на Французькій Рив’єрі. Однак у декларації чиновника про це не згадується.

Теги:
#Хабар #Гроші #Новомосковськ