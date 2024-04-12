Хотели разбогатеть на переселенцах: суд принял решение по мэру на Днепропетровщине и его сообщнику

Что известно о чиновниках

В Днепре Кировский районный суд избрал меру пресечения должностным лицам городского совета. Ранее Государственное бюро расследований задержало их на получении взятки в размере 30 тысяч долларов.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, пишет "Бабель". Источники издания в правоохранительных органах отметили, что задержанные — мэр города Новомосковска Сергей Резник и секретарь горсовета этого же города Владимир Арутюнов.

Суд отправил их под стражу с возможностью внесения залога по 3 миллиона гривен каждому. Дополнительная информация о секретаре горсовета пока не сообщается.

Что предшествовало

Во вторник, 9 апреля, мэра Новомосковска в Днепропетровской области Сергея Резника задержали на взятке в 30 тысяч долларов. Также по делу фигурирует секретарь городского совета. Чиновники потребовали деньги у предпринимателя, который хотел построить общежитие для переселенцев. За эти деньги они обещали вынести вопросы на голосования сессии и в дальнейшем содействовать в решении других организационных вопросов.

Что известно о Сергее Резнике

Сергей Резник работает на государство с 2014 года. Так, с 2014 г. по 2015 г. являлся начальником юридического отдела Госземагентства в Днепре.

С 2016 г. по 2018 г. являлся директором департамента стратегического развития и инвестиций Днепровского горсовета. С должности ушел после скандала вокруг реставрации фасадов в Днепре.

С 2020 г. является мэром Новомосковска.

За прошлый год Резник заработал 535 тыс. грн, судя по декларации кормилицей является жена. Юлия заработала 5,6 млн.грн. Также жена держит 233 тыс. долларов и 2,8 млн грн наличными. "Катается" мэр на мамином автомобиле Toyota Camry 2018 года выпуска (куплена в этом же году), жена Юлия на Toyota CHR 2019 года.

Ранее "Телеграф" писал, что семья бывшего заместителя главы Службы судебной охраны Киева и области Павла Трясуна, судя по соцсетям, живет на Французской Ривьере. Однако в декларации чиновника об этом не упоминается.