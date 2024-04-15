Жил как король, жена с тещей миллионеры: завершено расследование по одесскому экс-военкому, сколько ему светит

Ему грозит до десяти лет лишения свободы

Бывшего руководителя Одесского областного ТЦК и социальной поддержки Евгения Борисова подозревают в незаконном обогащении на общую сумму более 140 млн. грн. У мужчины вместе с семьей есть несколько недешевых автомобилей, элитная недвижимость за рубежом. При этом достаточного количества законно полученных активов и доходов у членов семьи нет.

Правоохранители уже завершили расследование соответствующего уголовного производства. Об этом сообщила пресс-служба ДБР.

Обвинительный акт направлен в суд.

В ходе расследования выяснилось, что члены семьи фигуранта покупали дорогие авто на территории Украины, а затем перевозили их за границу. Также установлены факты приобретения элитной недвижимости за рубежом, всего на сумму более 190 миллионов гривен.

Разница между стоимостью приобретенных активов и законными доходами фигуранта и членов его семьи составляет более 140 миллионов гривен. Происхождение этих средств не подтверждается документами.

Евгений Борисов подозревается по ст. 368-5 УК Украины (незаконное обогащение). Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Кроме того, его могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

В ходе досудебного расследования ДБР собрало огромный собственный массив доказательной базы. Для полноценного и беспристрастного расследования изучались и сообщения СМИ.

В частности, одно из журналистских расследований показало, что мать военнослужащего в прошлом году стала владелицей жилого дома в Испании стоимостью более 4 млн евро. Также выяснилось, что кроме элитной зарубежной недвижимости она в этом году приобрела еще и автомобиль Mercedes-Benz EQV за почти 3 млн грн.

Также были исследованы материалы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). Там выявили признаки незаконного обогащения у бывшего одесского военкома более чем на 188 млн грн.

Ранее "Телеграф" сообщил, что у одесского военкома Борисова арестовали 6 элитных авто.