Питання війни в Україні "болюче", але допомоги не буде? Що каже Трамп

Якби він був президентом, російський диктатор Володимир Путін "ніколи б не наважився на вторгнення", вважає Трамп

Колишній президент США Дональд Трамп, сподівається, що у разі перемоги на цьогорічних виборах йому не доведеться вирішувати, чи продовжувати допомогу Україні та, чи дозволить російському диктатору Володимиру Путіну продовжувати окуповувати території.

Про це сказав Трамп в інтерв'ю Fox News. Він сподівається, що допомагати нашій країні не доведеться

А також додав, що поки він візьме на себе повноваження президента, пройде більше дев'яти місяців. За його словами, для війни та політики це є "вічністю".

Республіканець каже, що питання війни України та Росії є для нього "дуже болючим", і якби він був президентом, російський диктатор Володимир Путін "ніколи б не наважився на вторгнення".

"Якби у нас був справжній лідер, Путін би ніколи цього не зробив. Пам'ятаєте, він не робив цього упродовж років, і не було ніякої реальної загрози, що він це зробить. Я говорив з Путіним, я казав: "Ти не можеш цього зробити". Якби я був президентом, люди жили б, і всі ці чудові міста, культура… Їх ніщо не може замінити", — заявив кандидат у президенти США.

Зазначимо, чергові вибори президента Сполучених Штатів Америки заплановані на вівторок 5 листопада. Для Штатів вони стануть 60-ми.

Раніше в інтерв’ю "Телеграфу" віцепрезидент Асоціації політичних психологів України Світлана Чуніхіна пояснила зв’язок Путіна та Трампа. Психолог розповіла, чому лідер Республіканської партії у США відвернеться від кремлівського диктатора.