"Сам не знає, як це зробити": Курт Волкер пояснив гучні заяви Трампа щодо України

Щоб закінчити війну, треба пам’ятати її причину

Експрезидент США Дональд Трамп, роблячи заяву про те, що може завершити війну, яку розпочала Росія, за добу, сам не знає, як це зробити. Адже для її закінчення необхідно показати російському диктатору Володимиру Путіну, що він не має шансів на перемогу.

Про це "Телеграфу" сказав колишній спеціальний представник США з українських питань Курт Волкер. Він також додав, що потрібно не забувати, що стало причиною цієї війни.

"Останнім часом він (Дональд Трамп — ред.) зробив їх (заяв щодо України — ред.) небагато, і це добре. Він сказав, що закінчить війну через день. Він сказав, що цієї війни ніколи б не сталося, якби він був. президентом. Але що він справді зробив би, ставши президентом через 10 місяців, ніхто не знає. Думаю, він теж не знає", — сказав Курт Волкер.

Він додав, що віра в те, що війну можна закінчити за один день, стикається із причиною початку нападу на Україну. І йдеться саме про бажання Путіна розпочати цю війну.

"Він нападає на Україну і вірить, що може з цього щось витягти. Тому якщо ви хочете покінчити з цим, ви повинні переконати Путіна, що він від цього нічого не виграє. Єдиний спосіб зробити це – надати Україні військову та іншу допомогу яка потрібна їй, щоб бути сильнішою за Росію", — заявив колишній спеціальний представник США з українських питань.

Інші заяви Трампа щодо України

Експрезидент США 16 березня під час виступу перед виборцями публічно збрехав їм, оскільки розповів цілком вигадану історію, до якої ще й приплів українського президента Володимира Зеленського. Йдеться про першу спробу імпічменту Трампа та про те, як він нібито перехитрив демократів, оприлюднивши "запис" розмови із Зеленським у 2019 році.

Дональд Трамп похвалив військові мощі країни агресора. Так, він назвав Росію військовою машиною, яка перемогла Гітлера та Наполеона.

Ще в лютому поточного року Трамп заявив, що у разі перемоги Джо Байдена на президентських виборах у Штатах, той "поступиться Україні подарунком президенту Росії Володимиру Путіну".

На початку року Трамп сказав, що якщо його оберуть президентом на виборах, він має намір вирішити війну в Україні "дуже швидко".

Більше про можливість переговорів між Україною та Росією, про ймовірність Третьої світової та підтримку Заходу читайте у матеріалі "Телеграфа": Третя світова війна цілком можлива, — Курт Волкер про програш Росії, переговори з Путіним і плани Трампа.

Раніше "Телеграф" писав, що експрезидент США Дональд Трамп пообіцяв, що не вийде з НАТО у разі перемоги на виборах і захищатиме його членів. При цьому він каже, що Європа "має грати чесно", маючи на увазі виділення коштів на оборону.