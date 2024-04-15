Інтиму юнака з єпископом не було: інформацію відомої журналістки суд визнав недостовірною

Рішення суду можуть ще оскаржити

Шевченківський райсуд Києва визнав недостовірною інформацію ЗМІ, що єпископа Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП Никиту під час обшуків Служби безпеки у листопаді 2022 року "заскочили в момент фізичної близькості з 17-річним хлопцем, що співає у місцевому хорі". Відповідне рішення суд ухвалив 2 квітня.

Рішення суду було оприлюднене в Єдиному держаному реєстрі судових рішень. Видання "Лівий берег", яке першим написало про це, зобов'язали компенсувати моральну шкоду.

"Визнати недостовірною інформацію, розміщену та поширену інтернет-виданням "Лівий берег" в публікації, а саме інформацію наступного змісту: "…під час обшуку співробітники СБУ заскочили в момент фізичної близькості секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП з 17-річним хлопцем, що співає в місцевому хорі", – йдеться у рішенні суду.

Також суд зобов'язав "Лівий берег" сплатити єпископу 10 тисяч гривень за завдану моральну шкоду та понад дві тисячі гривень судового збору. Крім того, з шеф-редакторки видання Соні Кошкіної, яка опублікувала фото з місця обшуків у Telegram, вирішили стягнути 20 тисяч гривень та вартість судового збору.

Суд зобов'язав видання та його шеф-редакторку спростувати поширену інформацію. Це потрібно зробити впродовж 15 днів з дня набрання рішення суду законної сили. Рішення суду може бути оскаржене впродовж 30 днів з дня його проголошення.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" повідомляв, у листопаді 2022 року під час обшуків на території приміщення Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП співробітники СБУ виявили докази співпраці її представників із російськими окупантами.

Тим часом видання LB.ua повідомило, що співробітники СБУ заскочили секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП архімандрита Никиту "за вчиненням статевого акту з 17-річним хлопцем, який співає у місцевому хорі".