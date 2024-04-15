Интима юноши с епископом не было: информацию известной журналистки суд признал недостоверной

Решение суда могут еще обжаловать

Шевченковский райсуд Киева признал недостоверной информацию СМИ, что епископа Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП Никиту во время обысков Службы безопасности в ноябре 2022 года "застали в момент физической близости с 17-летним парнем, поющим в местном хоре". Соответствующее решение суд вынес 2 апреля.

Решение суда было обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений. Издание "Левый берег", первым написавшее об этом, обязали компенсировать моральный ущерб.

"Признать недостоверной информацию, размещенную и распространенную интернет-изданием "Левый берег" в публикации, а именно информацию следующего содержания: "...во время обыска сотрудники СБУ застали в момент физической близости секретаря Черновицкой епархии УПЦ МП с 17-летнем парнем, что поет в местном хоре", – говорится в решении суда.

Также суд обязал "Левый берег" уплатить епископу 10 тысяч гривен за причиненный моральный ущерб и более двух тысяч гривен судебного сбора. Кроме того, с шеф-редактора издания Сони Кошкиной, опубликовавшей фото с места обысков в Telegram, решили взыскать 20 тысяч гривен и стоимость судебного сбора.

Суд обязал издание и его шеф-редактор опровергнуть распространенную информацию. Это нужно сделать в течение 15 дней со дня вступления решения суда в законную силу. Решение суда может быть обжаловано в течение 30 дней со дня его оглашения.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в ноябре 2022 года во время обысков на территории помещения Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП сотрудники СБУ обнаружили доказательства сотрудничества ее представителей с российскими оккупантами.

Между тем издание LB.ua сообщило, что сотрудники СБУ застали секретаря Черновицкой епархии УПЦ МП архимандрита Никиту "за совершением полового акта с 17-летним парнем, который поет в местном хоре".