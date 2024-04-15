Действие фиксированного тарифа на газ заканчивается: когда конкретно и что будет с платежками украинцев

Действие тарифа заканчивается уже в этом месяце

В Украине подходит к концу действие фиксированного тарифа на газ для населения. И хотя пока нет никаких намеков о возможном повышении цен, дату окончания действия тарифа важно знать.

В компании "Нафтогаз" рассказали, сколько еще будет действовать фиксированная цена. Там напомнили, что на данный момент для клиентов "Нафтогаза" действует фиксированный тариф на голубое топливо — 7,96 гривны за кубометр. Отмечается, что данная цена будет актуальной до 30 апреля 2024 года.

"Нафтогаз Украины" представляет единый тарифный план "Фиксованный", ценой 7.96 грн за 1 м3, который действует до конца апреля 2024 года. Согласно тарифу, Вы производите оплату за фактическое потребление газа, передавая показатели счетчиков каждый месяц, и платите по фиксированной цене 7.96 грн", — говорится в сообщении.

Важно уточнить, что в настоящий момент в Украине действует мораторий, который запрещает пересматривать тарифы на некоторые коммунальные услуги, в том числе на газ. И пока никаких намеков о возможной отмене моратория от правительства не поступало. Более согласно источникам СМИ в правительстве, в властей сейчас нет планов повышать тарифы на голубое топливо.

Напомним, ранее мы писали о том, какие коммунальные услуги подорожают с мая и на сколько.