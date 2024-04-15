Росіяни видали новий фейк про Малюка: у СБУ вже відповіли

У спецслужбі кажуть, що голова СБУ не звертався до російських судів

У російських ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що нібито "захист" голови СБУ Василя Малюка оскаржив його заочний арешт. При цьому в самій СБУ кажуть, що до цієї інформації варто ставитись виключно як до ІПСО.

Про це йдеться у коментарі пресслужби СБУ, який наводить видання "Інтерфакс-Україна". Зазначається, що Малюк до жодних адвокатів не звертався і фейкові рішення російських судів не оскаржити не намагався.

"Служба безпеки України закликає ЗМІ сприймати будь-які заяви російської влади та судів РФ щодо заочного арешту голови СБУ Василя Малюка і нібито оскарження від його імені "вироку" в одному з московських судів виключно як вияв ворожих ІПСО", — йдеться у повідомленні.

У спецслужбі зазначають, що заяви росіян про те, що існує якийсь "захист", який подає апеляції від імені голови СБУ, є кампанією з дискредитації.

При цьому там підкреслюють, що всі заходи, які вона проводить, відповідають нормам національного та міжнародного законодавства.

Як відомо, Росія звинувачує Малюка в тероризмі, заявляючи зокрема про причетність СБУ до ліквідації Іллі Ківи та російського пропагандиста Владлена Татарського, а також до вибухів на Кримському мосту.

25 березня він давав інтерв’ю, в якому згадав про смерть Татарського та ряду колаборантів та зрадників. За його словами, це є "виплатою кармічних боргів", але він не став підтверджувати причетність до цього СБУ.